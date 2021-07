HELSINKI.—Pink se ofreció a pagar una multa impuesta al equipo femenino de handball de playa de Noruega por usar pantalones cortos en lugar de la requerida parte inferior de un bikini.

Pink se dijo “muy orgullosa” del equipo por protestar contra la regla que les impedía usar pantalones cortos como sus homólogos masculinos. En un tuit publicado el domingo pasado, la cantante de pop explicó:

“La federación europea de balonmano DEBE SER MULTADA POR SEXISMO. Bien por ustedes, damas”. Agregó que estará “feliz de pagar sus multas por ustedes. Sigan así”.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up. — P!nk (@Pink) July 25, 2021

En el Campeonato Europeo de Balonmano Playa celebrado en Bulgaria la semana pasada, el equipo femenino de Noruega fue multado con 1,500 euros (35,420 pesos mexicanos, aproximadamente) por lo que la federación europea llamó vestimenta inadecuada y “una infracción a las normas de vestimenta”.

Las reglas estipulan que las mujeres deben usar la parte inferior del bikini mientras que los hombres usan pantalones cortos.

Here are the rules for the men’s vs. women’s uniforms. Ridiculously pic.twitter.com/8wDXG22sTd — KT SLP (@MrsThornSLP) July 25, 2021

Federación Europea anuncia que donará la multa pagada por las noruegas

La Federación Noruega de Balonmano no impugnó la decisión, considerada por el equipo noruego y varios otros como injusta, y anunció anteriormente que estaba dispuesta a pagar la multa.

La Federación Europea de Balonmano (EHF, por sus siglas en inglés) reconoció el lunes la conmoción que el incidente había provocado en la prensa y redes sociales, y dijo que donaría la cantidad pagada por el equipo noruego “a una importante fundación deportiva internacional que apoya la igualdad de mujeres y niñas en el deporte”.

“Estamos muy conscientes de la atención que ha recibido el tema en los últimos días, y si bien los cambios no pueden ocurrir de la noche a la mañana; estamos totalmente comprometidos con que algo bueno salga de esta situación en este momento, por lo que la EHF ha donado la multa a una buena causa que promueve la igualdad en los deportes”, dijo el presidente de la EHF, Michael Wiederer, en un comunicado.

When the men play a sport wearing long shorts and tank tops, but the women are REQUIRED to wear bikini tops and bottoms, THAT is sexism! So either let the women wear the same as the men, or make the men play in Speedos. pic.twitter.com/5sZaU88Q7v — Shannon Burkett (@shaeburks) July 25, 2021

Añadió que el handball ya está por delante de otros deportes en algunos aspectos, como la paridad que se otorga a las competiciones masculinas y femeninas. Señaló que esto había sucedido mucho antes en el balonmano de playa que en el fútbol.

Las mujeres del equipo noruego publicaron una fotografía de ellas mismas en Instagram con pantalones cortos y dijeron a sus seguidores: