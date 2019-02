Pink sensibiliza con su discurso al develar su estrella

Premian su terquedad

LOS ÁNGELES.— Ayer por la tarde, Pink junto a sus dos hijos y su esposo, recibió uno de los mayores reconocimientos que cualquier artista puede recibir: su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, California.

La cantante y compositora reflexionó sobre su carrera a lo largo de los años. “Esto es surrealista. Ha sido un viaje recordar el curso de esta carrera que de alguna manera he logrado tener. Firmé mi primer contrato de grabación hace 23 años”, señaló Pink durante su discurso.

Enseñanzas

Asimismo, la artista continuó recordando las enseñanzas de su padre: “Hoy para mí es una celebración de algo que mi papá me enseñó […] Hay un poder para creer en ti, puede que no seas el mejor o que nunca lo haya hecho, puede que no seas el más bonito, el más divertido o talentoso… pero si eres terco, no te rindes y trabajas muy duro, nadie más podrá ser tú. Hoy es un honor absoluto”.

La cantante Pink, quien tiene como nombre Alecia Beth Moore, le rindió tributo a su esposo, con quien se casó en 2006: “Él es mi musa y si no me molestara todo el tiempo no tendría mucho que decir. No estaría de pie aquí si no fuera por ti. Nunca cambies”.

Sin duda la parte más sentimental de la ceremonia, fue cuando Pink alzó la voz para decir, mirando a sus dos hijos frente a la multitud: “Ustedes son mis estrellas y nunca brillaría sin ustedes”.

Antes de la ceremonia de ayer, Pink compartió en redes sociales que su madre había viajado a Los Ángeles, California, especialmente para estar con ella en su gran día y apoyarla.