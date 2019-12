Pinta sin reglas ni medidas

Obra de Joshua Arfaxad, en “Lagalá 56:426”

Joshua Arfaxad es un joven artista plástico en desarrollo que busca crear sin limitaciones un estilo que lo defina, por eso “Interpretaciones”, su más reciente exposición, se estará presentando este viernes y sábado, 13 y 14 de diciembre, en el marco de La Víspera y la Noche Blanca en la galería “Lagalá 56:426”, en el barrio de Santa Ana.

Con apenas 21 años de edad, el originario de Oxcutzcab y alumno del tercer año de la carrera de artes visuales de la Universidad Autónoma de Yucatán, crea sin medida ni reglas, siguiendo sólo sus instintos y su percepción estética para conformar una colección de cuadros pintados durante 15 días en un retiro que experimentó en una hacienda del interior del estado.

Impetuoso buscador de su propia vena artística y creativa, Joshua no sólo es pintor, también le gusta experimentar con fotografía, escultura, grabado, la moda y el diseño digital, su constante búsqueda va añadiendo en él una visión fresca de como apreciar, interpretar, revelar y proyectar el mundo que le rodea y el tiempo que le toca vivir.

Joshua cuenta al Diario que se inició en las artes plásticas a los 9 años, cuando su abuela le regaló un juego de acuarelas y un lienzo.

“Yo veía a una amiga de la familia que pintaba con óleo, y mis acuarelas venían en tubos semejantes a aquellos en los que vienen las pinturas al óleo, así que le pedí a mamá que me comprara un mezclador para las pinturas de aceite, y aunque sabemos que agua y aceite no se llevan, yo logré con esta difícil combinación mi primera obra en técnica mixta”, ríe.

“El retiro que viví de dos semanas en la hacienda Kancabal me sirvió para descubrir lo que me inspira y me mueve, dejar salir mis trazos, mis formas, los colores, creando cuadros abstractos o figurativos, la idea era explorar, ser un poco como niño ingenuo, curioso, libre, desinhibido, y el resultado es lo que vamos a ver ahora”.

“Estoy muy contento, emocionado de que se me brinde la oportunidad de exponer en este espacio y en el marco de un evento tan importante para el arte y la cultura en Mérida como es La Víspera y La Noche Blanca, puede dar pie a muchas y grandes cosas, me estimula a seguir trabajando, y seguir en la búsqueda de un estilo definido que el público pueda disfrutar”, subrayó.

Los cuadros de Joshua estarán a la venta mañana. A partir de las 21:30 horas habrá un performance con una instalación preparada in situ a la cual dará vida la participación interactiva del público.

La galería “Lagalá 56:426” está en calle 56 entre 47 y 49 muy cerca del remate de Paseo de Montejo.— Emanuel Rincón Becerra

