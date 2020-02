Plácido Domingo cancela conciertos

Plácido Domingo es investigado por casos de acoso

El gobierno español canceló dos presentaciones de Plácido Domingo en el Teatro Nacional de la Zarzuela previstas para mayo próximo un día después de que el legendario tenor aceptara la “plena responsabilidad” de sus acciones tras múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada.

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música indicó ayer que “ante la gravedad de los hechos” y “en solidaridad con las mujeres afectadas”, junto con las declaraciones de Domingo sobre su responsabilidad, cancelaba su participación en la presentación de la zarzuela “Luisa Fernanda” el 14 y 15 de mayo en el teatro de La Zarzuela.

Informó su decisión al día siguiente de que del Sindicato Estadounidense de Artistas de la Música (AGMA por sus siglas en inglés) dijo que sus investigadores concluyeron que el astro, exdirector general de la Ópera Nacional de Washington y la Ópera de Los Angeles (LA Opera), se había comportado de manera inapropiada a lo largo de dos décadas mientras ocupaba cargos directivos en ambas compañías.

El resultado final de la investigación no se ha hecho público, pero personas familiarizadas con los hallazgos señalaron a The Associated Press (AP) que los investigadores encontraron a 27 personas que dijeron que sufrieron acoso sexual o atestiguaron conducta inapropiada de Domingo.

La investigación halló acusaciones de contacto físico no solicitado que fue desde besos en la boca hasta manoseo, llamadas telefónicas a altas horas de la noche en las que Domingo pidió a las mujeres que fueran a su residencia, e invitaciones a salir con él con tal persistencia que algunas se sintieron acosadas, dijeron las personas familiarizadas con los hallazgos.

La investigación, realizada por abogados del despacho Cozen O’Conner, halló que las acusaciones eran creíbles y que mostraban un claro patrón de abuso de poder por parte de Domingo entre las décadas de 1990 y 2000, según las personas familiarizadas con el contenido, que hablaron a condición de anonimato por no estar autorizadas a difundir públicamente la información.

Domingo emitió después un comunicado en el que dijo: “Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar y quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones y he crecido a partir de esta experiencia”.

La segunda investigación, que sigue en curso, fue emprendida por la LA Opera, en la que Domingo fue director general desde 2003 hasta su renuncia en octubre del año pasado.

Mientras tanto, Debra Katz, abogada de Patricia Wulf y Ángela Turner, quienes acusaron públicamente a Domingo, denunció que el sindicato estaba “intentando cerrar un acuerdo secreto con Plácido Domingo que estaba condicionado a la confidencialidad” y solicitó que el tenor sea expulsado de esta institución después de que una investigación “arrojase evidencias abrumadoras que confirman un comportamiento depredador durante décadas”.

“Las compañías de Ópera pueden haber priorizado la venta de billetes generados por hombres poderosos por encima de la seguridad de las mujeres en la industria, pero el sindicato de prensa tiene ahora la oportunidad de enviar un claro mensaje de que la seguridad y la dignidad de las mujeres importa“, dijo Katz.

También aseguró en un tuit que parece que AGMA se ha olvidado de un elemento clave del movimiento feminista MeToo: “La transparencia es crucial”.

Asimismo, declaró que si el sindicato no publica su informe, esto supondrá “fallar a sus miembros.”

“Sin total transparencia no puede haber completa responsabilidad“, dijo la abogada en línea con el comunicado suscrito por las tres víctimas, que también mostraron su deseo de que AGMA publique el informe final.

Patricia y Ángela aseguraron que a pesar de que la industria de las artes fracasó al protegerlas de un “comportamiento misógino y depredador“, su “expulsión del sindicato sería una señal de que la industria está aprendiendo de sus errores y de que el acoso y el abuso sexual perpetuado por la complicidad de la industria no será tolerado en el futuro”.

“Multa” Acuerdo para evitar la difusión de detalles

Se presume que Domingo y AGMA negociaban acuerdo para silenciar la investigación.

Filtración

Plácido Domingo y AGMA negociaban un acuerdo para que no se difundieran detalles de las conclusiones de las pesquisas, un posible pacto que fracasó por una filtración, según “The New York Times”, si bien el sindicato habla de “multa”.

Medio millón de dólares

Según la agencia EFE, “The New York Times” tuvo acceso a un correo electrónico remitido por los líderes del sindicato, en el que criticaban la filtración y apuntaban que, como consecuencia de “esta flagrante violación de la confidencialidad”, los abogados de Domingo se habían retirado del acuerdo.

Los dos directivos que firmaban el mensaje lamentaban que AGMA perdiera “500,000 dólares que no solo habrían cubierto los costes de la investigación”, sino que también habrían servido para financiar un programa para prevenir el acoso sexual en la industria.

Tras la publicación de la información por parte del Times, el sindicado reaccionó a través de un comunicado, en el que asegura que esa compensación económica era una “multa”, que habría sido la mayor impuesta nunca a un miembro.

El dinero, subraya la nota, “no era a cambio del silencio de AGMA o para hacer algún tipo de ‘acuerdo secreto’”.

