Pódcast de Lele Pons en Spotify es de gran ayuda

MIAMI (EFE).—Lele Pons estrenó ayer en Spotify su primer pódcast, “The Secret Life Of Lele Pons”.

“Cuando pienso que empecé a los 17 años y sigo en esto me siento vieja. Cuando los fans más jóvenes me preguntan qué es Vine, no lo puedo creer, pero al mismo tiempo me encanta ver cómo mi trabajo ha ido evolucionando para ayudar”, dijo.

“Para mí es muy importante sentirme útil. Sentirme que estoy ayudando a la gente”, expresó la artista, quien está llevando esa misión a su pódcast, en el que recibe llamadas de fans que le revelan secretos que les complican la vida.

“Hemos grabado varios episodios y la gente me ha contado cosas complicadas. Algunas me han conmovido, pero otras me han dejado con la boca abierta sin saber qué decir”, admitió Lele Pons, quien mencionó una llamada en la que un joven le contó que había dejado embarazada a una muchacha, quien resultó ser su prima.

“Yo no sabía ni qué decirle. No soy terapeuta, pero traté de hacerlo sentir mejor. Le dije que hablara con la familia y explicara que él no sabía quién era ella”, indicó todavía sin poder creer lo complicado de la situación.

El pódcast, que presentará dos llamadas cada semana, es producido por Shot Studios, la empresa que representa a Lele, una artista que cuenta con 41 millones de seguidores en Instagram, 12.7 millones en TikTok y cerca de 17 millones de suscriptores en YouTube, donde lanzó este año la primera edición de “The Secret Life Of Lele Pons”.

Las conversaciones incluidas en el pódcast son totalmente anónimas. “Ni yo sé quiénes son los que me cuentan sus cosas. Por eso creo que se sienten más cómodos”, indicó la creadora.

También ayudó, en su opinión, que ella comenzara con sus propias confesiones.

En su serie en YouTube, Lele habló de sus dificultades de salud mental por sufrir de síndrome de Yourette y trastorno obsesivo compulsivo, así como de la relación con su padre, quien reveló que era homosexual cuando ella era pequeña.