Podrían cancelar más conciertos de Plácido Domingo

Plácido Domingo canceló sus próximas actuaciones en una de las principales óperas de España, mientras las autoridades y las salas musicales del país natal del tenor revisan sus lazos con el superastro luego que éste se disculpó por haber acosado sexualmente a mujeres a lo largo de dos décadas.

El propio Domingo decidió cancelar su participación en cinco funciones de “La Traviata” programadas para mayo próximo, previo a una reunión realizada ayer en la que la comisión ejecutiva del Teatro Real en Madrid decidiría su caso. También se retirará de las representaciones en los teatros y las compañías que tengan dificultades para llevar a cabo esos compromisos.

El anuncio llegó mientras algunas instituciones públicas y teatros españoles continúan rompiendo lazos con el cantante, que por años ha sido reverenciado como un “maestro” y sido fuente de orgullo para muchos en el país.

Uno de ellos fue el Palau de les Arts, una ópera de vanguardia financiada con fondos públicos en la ciudad de Valencia. El recinto anunció ayer que, “en coherencia con los valores que sustentan... (la) institución”, retirará el nombre del tenor de su popular programa de entrenamiento para cantantes de ópera y descartó futuros contratos con Domingo.

“Desde la institución se considera que cualquier conducta contra la integridad de las mujeres, sea de carácter moral, sexual o contra su integridad, es intolerable”, indicó el Palau de les Arts en un comunicado.

También una asociación musical en la ciudad española de Úbeda anunció ayer que cancelaría el concierto de Domingo en el XXXII Festival Internacional de Música y Danza previsto para el 3 de mayo, a la vista de “los acontecimientos informativos” de esta semana.

El Teatro Real indicó tras enterarse de la propia cancelación de Domingo, que la institución “se reafirma en su política de tolerancia cero ante los acosos y abusos de toda índole, y en su permanente solidaridad con las víctimas”.

En un comunicado remitido a la agencia EFE, Plácido Domingo expresó que quiere ofrecer una “declaración adicional” para corregir la “falsa impresión generada por mi disculpa en algunos de los artículos que informaron sobre la investigación” del sindicato de artistas musicales de Estados Unidos AGMA.

En el texto, Domingo puntualizó que su disculpa fue “sincera” y de todo “corazón“, ante la posibilidad de que pudiera haber herido a alguien por “cualquier cosa” que haya dicho o hecho. “Como lo he manifestado en repetidas ocasiones, nunca ha sido mi intención lastimar u ofender a nadie“, señaló.

Afirmó que, a pesar de ello, “sé lo que no he hecho y lo negaré nuevamente. Nunca me he comportado agresivamente y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie”.

El tenor apuntó que ha dedicado su carrera en el mundo de la ópera a apoyar a la industria y promover la carrera de un sinnúmero de cantantes.

Asimismo, se mostró “agradecido” con todos los amigos y colegas que hasta ahora “han creído en mí y me han apoyado en estos momentos difíciles” y para evitarles que su situación les perjudique o causar cualquier inconveniente adicional, se retira de algunas de las representaciones previstas.

Pese a las denuncias de acoso sexual presentadas contra él, el tenor español dará un concierto el 28 de abril en Moscú, Rusia. Domingo actuará ante el público ruso en calidad de director de orquesta, informó la moscovita sala Zariadie, destacó la agencia Sputnik.

Tras las acusaciones contra Plácido Domingo se han cancelado varios conciertos.

Primer país europeo

El Ministerio de Cultura español anunció anteayer miércoles, la cancelación de dos actuaciones de Domingo programadas en Madrid “en solidaridad con las afectadas”, haciendo de España el primer país europeo que canceló presentaciones del astro desde que emergieron las acusaciones en su contra el año pasado en Estados Unidos, donde varias compañías cancelaron con rapidez actuaciones de Domingo y cortaron lazos con el tenor.

Actuación sigue en pie

El 22 de marzo Domingo tiene previsto actuar en Hamburgo, Alemania.

