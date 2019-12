¡Podrías triunfar en Hollywood! Buscan actores para hacer papel de orcos

NUEVA ZELANDA.— Podría parecer una broma, pero lo cierto es que no lo es, ya que dos agencias de Nueva Zelanda encargadas del casting de la nueva serie de Amazon, ‘The Lord of the Rings’, buscan personas “feas” para completar los personajes de orcos.

Si tienes nariz pronunciada y sin dientes, eres perfecto para el papel

Debito a la falta de personas que puedan cubrir el papel de orcos, una de las compañía de casting acudió a Facebook, para invitar a los fans (menos agraciados) de ‘El Señor de los Anillos’, a enviar “algunas fotos fabulosas”.

En la publicación se menciona también las características que requieren, algo como que tengan menos dientes de los necesarios, más arrugas que un Pug, narices pronunciadas y mucho vello corporal.

Asimismo, la producción anda en busca de personas que midan entre 1.50 y 1.80 metros de alto, sin importar la etnia.

Según The Wall Street Journal, BGT Actors Models and Talent emprendió la caza de orcos a mediados de este año y muy pronto encontraron personas interesadas como el señor Justin Smith.

Un chofer de 41 años que perdió los dientes como resultado de un accidente y que al saber de dicha propuesta, atendió el llamado de inmediato.

¿Por qué la necesidad de buscar gente “fea”?

Es cierto que la serie cuenta con un gran presupuesto, pero no por ello no van a intentar ahorrar, y es precisamente esa la razón por la que solicitan “gente feíta”.

Al parecer la producción quieren ahorra en costos de maquillaje, además de que con si la gente ya cuenta con las características solicitadas, se logrará dotar con más personalidad y credibilidad a los personajes y la historia en general.

En recompensa lo actores que queden para el papel de orco, recibirán un pago diario de 148 libras (unos 3 mil 600 pesos mexicanos diarios) y comida gratis.

Esta serie comenzará a filmarse a partir del próximo año.- Con información de Código Espagueti.

