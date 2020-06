Polémica por Chumel Torres en un foro sobre racismo y clasismo

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) anunció este lunes a su grupo de panelistas para el foro: “¿Racismo y/o clasismo en México?”, en el que participarán las personalidades Alejandro Franco, Tenoch Huerta, Maya Zapata y Chumel Torres.

Sin embargo, la participación de este último desató una ola de reclamos y críticas por parte de los internautas, al considerar que Torres "es un ejemplo claro de clasismo y racismo en México".

No mames. Neta no mames @CONAPRED no esperamos nada de ti. Nada. Y aún así logras decepcionarnos. ¿No estaba disponible Olivia Gall, alguien del CIESAS, de la RED Integra? Ay no, uno estudiando hasta especialidad, para sentarse a escuchar a Chumel Torres. Que pedo. @mmaccise mal.