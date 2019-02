Polémico vestido de Joy Villa en los Grammy con frase “construyan el muro”

La cantante Joy Villa una vez más reafirmó su apoyo a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, al mandar un mensaje con el vestido y bolso que utilizó en la entrega de los premios Grammy.

Cuando pasó por la alfombra roja llevaba consigo un vestido plateado, mismo que se quitó al pararse frente a los fotógrafos y enseño el verdadero atuendo, un vestido blanco con estampado que simulaba un muro, y en sus hombros llevaba un adorno en forma de alambre de púas, sin embargo al darse la vuelta en letras rojas decía “Construyan el muro“.

De igual forma llevaba un bolso rojo con la emblemática frase de campaña de Trump “Make America Great Again”.

Durante una entrevista en la alfombra roja para Los Angeles Times la cantante de 31 años explicó que ella creía en la construcción del muro para la protección de los ciudadanos y no para alejar a la gente.

Joy Villa wore a Build the Wall dress on the Grammys red carpet, complete with barbed wire and MAGA clutch. Her “career” is about to become Trump Steaks. pic.twitter.com/PqF5nFTNpd

Esta no es la primera ocasión que la cantante muestra su apoyo al presidente estadounidense, pues en el 2017 para la misma ceremonia lució un vestido azul con la misma frase de campaña.

Mientras que el año pasado, la cantante usó un vestido anti-aborto de color arcoíris en la ceremonia, que también representaba a un bebé nonato en el útero.

Las criticas en las redes sociales no se hicieron esperar, sin embargo ahí Joy continúo defendiendo su postura.

“No me importa lo que piensen. Apoyo 100% al muro y a nuestro Presidente @realDonaldTrump. ¿Quieres que traigan más drogas? (70% de la heroína de México) ¿Más mujeres ilegales son atacadas sexualmente (1 en 3)? ¿Más niños son traficados? (Miles al año) porque NO LO HAGO!” publicó.

I don’t care what anyone thinks. I 100% support the wall & our President @realDonaldTrump. Do you want more drugs brought in? (70% of heroin from Mexico) More illegal women getting sexually assaulted (1 in 3)? More children being trafficked? (Thousands a year) because I DO NOT! pic.twitter.com/ErdOJhD5IN

— Joy Villa (@Joy_Villa) 11 de febrero de 2019