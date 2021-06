Polémicos filmes en la gran pantalla

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El Día del Padre es motivo de celebración y polémica. Mientras unos festejan el tener una figura paterna en sus vidas otros hacen resurgir el debate sobre el padre ausente y las madres que han tenido que ejercer ambos roles en el cuidado de los hijos.

El cine no está exento de padres que han demostrado no ser un buen ejemplo. A principios de los 90 Robin Williams enseñó en “Papá por siempre” que por los hijos es posible cambiar. El actor interpretó a Daniel Hillard, un hombre que se enfrenta al divorcio porque su esposa está cansada de su falta de compromiso. Para pasar tiempo con sus hijos se viste de mujer y se hace pasar por la niñera Mrs. Euphegenia Doubtfire. Aunque no fue la mejor idea para acercarse a sus hijos, al final se da cuenta de lo que perdió por no estar ahí para su familia y trata de ser un mejor papá.

Pero no todos los casos han terminado con un final feliz y para muestra uno de los villanos más recordados del cine. Darth Vader sorprendió a todos en la década de los 80 con su famosa línea “No, yo soy tu padre”, que le dice a Luke Skywalker cuando se están enfrentando a un duelo luego de que Palpatine le ordenó a Vader destruir a su propio hijo por la amenaza que representa para el lado oscuro. Vader demuestra que está del lado de su hijo pero todo el mal que hizo antes quién se lo quita.

En la cinta “El resplandor”, basada en la novela de Stephen King, Jack Nicholson interpreta a Jack Torrance, un escritor alcohólico que comienza un trabajo como vigilante de un hotel en las montañas de Colorado. Durante el invierno llega ahí con su esposa e hijo donde se está volviendo loco.

Otro que quiso agredir a su hijo fue Ego, personaje de “Guardianes de la galaxia Vol. 2”. El que se presenta como un personaje bueno que llegó a llenar el vacío de familia que tiene Quill resulta todo lo contrario pues en realidad no es su primer hijo. Al final del día, el que pensábamos que era el villano de la historia, Yondu, resultó ser un verdadero papá para él.

Y en un nivel no tan extremo están otros papás clásicos, los de “Matilda”, que en la cinta de 1996 trataban mal a su hija, no la impulsaban a creer en sí misma, y menos la animaban a aprender a través de los libros. Ambos se redimen cuando dejan que sea adoptada por su maestra.

De un vistazo

Otros ejemplos

Además del cine, las series y los personajes animados no se quedan atrás clásicos como “Los Simpson” y “Dragon Ball”. También tienen sus ejemplos: Homero y Goku, no son los mejores ejemplos para sus hijos, en el caso del segundo, por ejemplo, es en gran parte de la historia un padre ausente.