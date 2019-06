Policía de Chicago “confirma” que la denuncia de Jussie Smollett (“Empire”) fue un montaje

CHICAGO.— La Policía de Chicago publicó más de 1,000 archivos relacionados con la investigación de la denuncia de Jussie Smollett de que fue atacado por dos hombres, incluyendo imágenes de vídeo que por primera vez muestran al actor de “Empire” con una cuerda blanca alrededor del cuello que dijo a los detectives era un dogal.

El vídeo de las cámaras corporales de los policías, que respondieron el 29 de enero a lo que Smollett dijo que fue: un ataque racista y homofóbico perpetrado por dos hombres; tiene la cara del actor borrosa porque, según las autoridades, era considerado una víctima en ese momento.

Las imágenes muestran a los agentes entrar al apartamento, donde encuentran al actor con la cuerda alrededor del cuello antes de que uno de ellos le pregunta, “¿Te lo quieres quitar, o algo?”

“Sí. Sólo quería que todos ustedes lo vieran“, dijo Smollett antes de desenmarañar la cuerda, aflojarla y colocarla sobre la encimera en la cocina. Según la policía, el actor les dijo que los atacantes le ataron la soga al cuello.

En el vídeo, Smollett dice a los agentes que los atacantes le echaron cloro encima. Tras ser informado que está siendo grabado, dice que no quiere que lo graben y la cámara se apaga.

En total, la policía publicó el lunes casi 1,200 archivos individuales, incluyendo miles de páginas de documentos, reportes de arresto y notas escritas a mano de la policía. En conjunto hay más de 90 horas de vídeo, en su mayoría de cámaras de vigilancia en las calles de la ciudad.

Mientras la cacería de los dos hombres que Smollett dijo que lo atacaron continuó durante semanas, algunos en la ciudad comenzaron a preguntarse si su historia era verídica. Esas sospechas figuran en los documentos.

De acuerdo con los documentos, la Policía cree ahora que todo fue un montaje del actor. El departamento difundió imágenes que muestran a los dos hermanos, Abimbola “Abel” Osundairo y Olabinjo “Ola” Osundairo, en un taxi la noche del incidente. Ambos visten lo que parecen ser trajes claros contra materiales peligrosos y guantes.

Video from inside taxi of Osundairo brother’s on their way to meet Jussie Smollett night of reported attack..according to CPD@cbschicago pic.twitter.com/kYbUcoiwi5