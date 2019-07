Dijo rotundamente que no volvería a hablar del tema, pero en sus redes sociales Polo Morín aclara que el actor Luis Carlos Muñoz no tuvo nada que ver con su rompimiento con Lambda García.

La revista TvNotas publicó una entrevista con una persona cercana a los actores en la que detalla que Morín terminó con Lambda porque no podía más con la tanta cercanía que había entre su expareja y Luis Carlos.

En el mensaje el actor escribe lo siguiente: “No me gustan las injusticias… solo quiero aclarar que @luiscarlosma es una gran persona, íntegra y un gran amigo. Lo están culpando de algo que él no hizo. Mucho amor y paz para todos”.

Buenos días.

Sé que dije que no volvería a hablar del tema, pero no me gustan las injusticias… solo quiero aclarar que @luiscarlosma es una gran persona, íntegra y un gran amigo. Lo están culpando de algo que él no hizo.

Mucho amor y paz para todos. 🙌🏼