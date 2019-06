Polo Morín pide que ya no le pregunten por Lambda García

Su última fotografía juntos fue el 13 de abril.- Foto: Instagram Polo mencionó que Lambda incluso ya tiene otra pareja.- Foto: Instagram Polo Morín pidió respeto para su duelo tras ruptura con Lambda García.- Foto: Instagram ❮ ❯

El actor Polo Morín pidió respeto para el duelo que vive luego de terminar su relación amorosa con Lambda García.

Aunque intentaron ocultar su noviazgo al principio, Polo Morín fue víctima de un hackeo y se revelaron unas fotografías que confirmaron la relación.

Te puede interesar: Polo Morín se desnuda en redes y luego se arrepiente

Sin embargo, Polo pidió que ya no se le pregunte más del tema pues “eso ya se terminó”.

“De la manera más respetuosa les quiero pedir que no me pregunten ya, ni me manden cosas relacionadas con mi relación pasada”, escribió a través de Twitter.

También pidió respeto para la nueva relación de su ex pareja.

De la manera mas respetuosa les quiero pedir que no me pregunten ya, ni me manden cosas relacionadas con mi relación pasada.

Eso ya se terminó, y pido respeto a mi duelo y mi proceso, de la misma forma en que pido respeto para su nueva relación.

Gracias. — Polo Morín (@Polo_Morin) June 20, 2019

Polo y Lambda mantuvieron su amorío fuera de los reflectores, aunque de vez en cuando compartían fotografías y pequeños vídeos de los viajes que realizaban juntos.

Tras la publicación de Polo, el actor recibió el apoyo de sus seguidores, quienes le manifestaron su apoyo.

Te puede interesar: Andrea Legarreta se enfrenta a Mauricio Clark por comentario homofóbico

“Quédate con los buenos momentos que seguro los tuvo y con el aprendizaje obtenido de esa relación”, le recomendaron.

En Instagram, ambos fueron cuestionados por la ruptura. La última publicación de Lambda junto a Polo fue el 13 de abril.

“Qué tristeza saber que ya no están juntos. Se veían muy felices”, opinó uno de sus seguidores.