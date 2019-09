Polo Morín visitó Yucatán y quedó fascinado con su belleza

Polo Morín visitó Yucatán en días pasados y quedó fascinado con la belleza de Chichén Itzá, Progreso y Celestún, dijo en un vídeo que compartió en las redes.

“Vean nada más que belleza de lugar. Tienen que venir de verdad a Yucatán, hay que visitar México. Yo me acabo de dar cuenta porque acabo de hacer un viaje, muy largo. Me di cuenta que hay muchas cosas de mi país que no conozco”, confesó el actor.

“Mi nuevo propósito es conocer mi país hermoso, y en lugar de festejar con cohetes y borrachera, voy a festejar estando en mi país y amando mi país”, continuó Morín.

Polo Morín en Chichén Itzá (Foto @polo_morin) Polo Morín en Chichén Itzá (Foto @polo_morin) Polo Morín en un hotel de Yucatán (Foto @polo_morin) ❮ ❯

El actor visitó la zona arqueológica de Chichén Itzá, la zona de manglares de Progreso y Celestún.

Polo Morín se hospedó en el hotel Xi Xim de Celestún, de cuya playa quedó “fascinado” por su belleza y color.

En sus historias de Instagram, el actor también hace referencia al calor. Los manglares de Progreso fueron parte de su viaje. Su guía fue Alex Cámara, quien compartió una imagen con Polo.