Polo se convierte en el personaje más odiado y amado de Élite

MÉXICO.— Este viernes 13 de marzo se estrenó la tercera temporada de la serie española de Netflix, Élite.

A unas horas de su lanzamiento, los fans han desatado la locura en redes sociales por lo fascinante que les ha resultado esta tercera -y última temporada para algunos personajes-.

Sin embargo, Polo, el personaje interpretado por Álvaro Rico Ladera, se ha convertido en tendencia ¿por qué?

Sin afán de querer arruinarte el final de Élite, en redes sociales la etiqueta con el nombre de Polo hace referencia a la tercera temporada, la cual se centra en él y en quién lo mató.

Situación que se mostró en el tráiler y que es el inicio del primer capítulo de la nueva temporada.

Otro dato por el que Polo es una de las principales tendencias en Twitter, es porque ha sorprendido a todos quién resultó ser el asesino de "Polito".

Y una tercera, un tanto chusca y medio sin sentido, pero que al final dejó atónitos a los fans de la serie y el personaje, es enterarse del nombre real de Polo, quien se llamaba “Leopoldo”.

A lo largo de los capítulos de la tercera temporada de Élite, Polo se convirtió en un personaje que ha dividido las opiniones de los fans.

Ya que mientras algunos han considerado que lo que le pasó era lo justo, otros más no han podido dejar de sentir pena por tanta desdicha.

La cual como se vio en las temporadas anteriores, se desató por el amor que sentía hacía Carla, su novia de muchos años.

No es por nada pero, te guste o no el personaje de Polo (a mí me encanta), hay que reconocer que Álvaro ha hecho un gran trabajazo y que Polo ha cargado con todo el peso de la trama. Un aplauso👏 (y por cierto si hay más temporadas no van a ser lo mismo sin él) #Elite3 pic.twitter.com/pDyUDF3ZVi