BEVERLY HILLS.— El conductor Poncho De Nigris, es otro de los famosos que se subió al auto de Escorpión Dorado para contar muchas de las cosas que se dicen de él.

En el video que se encuentra en el canal del youtuber luchador, Poncho relata lo que tuvo que hacer para que la Tigresa no le insistiera para tener relaciones sexuales.

El Escorpión Dorado, en un nuevo video de su programa ‘Peluche en el Estuche’ le hizo varias preguntas al también empresario Poncho De Nigris.

Negris quien iba como copiloto en el auto del luchador, en un paseo por las calles de por Beverly Hills, respondió de manera sorpresiva ante el cuestionamiento del Escorpión.

Éste le preguntó que qué había sucedido en realidad con Irma Serrano, a lo que Poncho contestó

“La Tigresa un día se desnudó frente a mí…”

“De hecho me dijo, ¿qué? y yo, no, no, no señora, gracias, yo la respeto, la veo como una abuela para mí, con todo respeto, soy un chavo bien, de familia, we…”