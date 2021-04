Poncho de Nigris publica acto de caridad y lo tunden en redes (vídeo)

MÉXICO.- Lo que podría ser una buena obra, causó opiniones encontradas entre los seguidores del conductor Poncho de Nigris, quien regaló a un hombre mayor un billete de mil pesos, con el fin de ayudarlo con su venta del día, pero al publicarlo en su cuenta Twitter la polémica se desató.

"Mi satisfacción es ver esas lágrimas de alegría", expresó de Nigris cuando el hombre al que regaló el billete le agradeció y bendijo. Esto es algo de lo que se puede ver en el video del ex Big Brother, en el que se aprecia a un hombre vendiendo dulces en un semáforo, al cual Poncho le estira la mano con el billete de mil pesos desde el interior de su camioneta.

Mucho hate, alomejor está mal el grabar las obras buenas, pero viéndolo desde otra perspectiva, es crear conciencia en las personas. Nadie sabe si poncho lo hace de vez en cuando y no lo graba, pero de alguna forma hay que generar conciencia y que ayuden más https://t.co/lPJ6SuwVXS — Maestro kimpembe (@Kecho_Schz) April 2, 2021

"Ahí están mil pesitos, de todo corazón, váyase a relajar a su casa, no venda ni madre, quédense con todo, lo quiero mucho, ya se acabó su día, váyase a descansar", le dijo Poncho al hombre, que después de agradecer se dirigió a la parada del autobús.

Acto de caridad causa opiniones divididas

Al ver esta acción algunos usuarios de Twitter lo bendijeron y le desearon que se le multiplicara lo que había dado, pero otros se mostraron críticos con este polémico conductor, por el hecho de que grabó y subió a sus redes sociales este acto de caridad.

"Chido por ti Poncho, pero las mejores acciones son las que no se cuentan y se hacen en el anonimato, eres banda pero ojalá no buscaras publicistas con éstas acciones", escribió el usuario @CarlosVV02.

*Con respecto a esto...hay mucha gente que ayuda a los demás sin anunciarlo y está muy bien.

Otros como Poncho, lo muestran y también está muy bien.

¡AYUDAR a quien lo necesita está MUY BIEN!

"Y si no ayudas, no estorben ni estén de criticones".

Mucho ayuda el que no estorba. 😌 https://t.co/n9nGOUsBz1 — Vicky. (@VickyMMG17) April 2, 2021

"Así es el personaje altruista de hoy en día, lo sube en las redes para que sea un acto público y lo hacen para alimentar su ego y sentirse bondadosos, para mí eso es mezquino, si ayudas a un desprotegido es más loable hacerlo de forma anónima", expresó @danyhertom sobre la publicación.

Poncho de Nigris responde

Poncho de Nigris no se quedó callado y se defendió, diciendo que su vida es un reality y que si compartía hasta las peleas con su mujer, porque no iba hacerlo dándole dinero a alguien se encontraba ganándose la vida, también invitó a otros influencer a hacer tendencia esto, asegurando que lo seguiría haciendo. "Nada les parece, todo critican, y los que critican son puros cabrones echados en el sillón de su casa, que no mueven ni para ver si está lloviendo, no mamen, síguelo haciendo Poncho, yo también lo hago y son más los comentarios buenos, que no ojetes envidiosos", escribió en apoyo a de Nigris, Jorge "El Travieso" Arce.

Yo tampoco soy fan del Poncho. Pero ayuda al Don, que se va bien contento, qué más puedes pedir.



Nos deberíamos grabar todos dándole $1,000 bolas a una persona que lo necesite. https://t.co/00s5BUkfKi — Rober (@robersanxez) April 2, 2021

