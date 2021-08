Pone voz a un tema argentino

“Flores y alcohol” le abre puertas al artista Magadán

“Me siento muy contento. Esta experiencia me ha abierto muchas puertas”, señala el músico yucateco Magadán al hablar del sencillo “Flores y alcohol” que grabó hace unas semanas con la banda argentina Lucas & The Woods.

La banda, dice Magadán, no solo es una de las más exitosas en Argentina, sino que con su anterior disco estuvieron postulados al Grammy Latino.

“Los admiraba desde antes y por unos amigos en común se dio la oportunidad de que me mandaran un tema y que la pudiese cantar”, dice el músico yucateco al Diario.

“Todo se dio fácil, muy orgánico, parecía como si estuviéramos trabajando entre amigos”, señala sobre esta versión de “Flores y alcohol” en la que también intervino el productor Jules Ramllano en la masterización y un solo de guitarra al final de la canción.

El tema es de Lucas & The Woods que la incluyó en uno de sus discos.

“Son los autores, yo solo la canto”, dice el músico.

La canción habla del sentimiento que la mayoría de las personas tiene en estos días de pandemia en el que se extrañan muchas cosas y se ha dejado de ver a muchas personas.

“De eso habla (la canción), de que hemos llegado a extrañar hasta el olor de las flores y el alcohol”.

Él mismo, confiesa, extraña muchas cosas que se hacían durante la pandemia, empezando con las presentaciones en vivo y las grabaciones con varias personas.

De hecho, el vídeo de la canción se grabó a distancia. Él grabo en Mérida y Lucas & The Wood en Argentina.

A pesar de todo, reconoce que la experiencia le está abriendo puertas y muchos seguidores en Argentina.

“Mis canciones se escuchan en varios lugares del mundo y Argentina es uno de ellos, pero no tenía esa cercanía que ahora he logrado con este tema. (La colaboración con Lucas & The Wood) me está ayudando mucho. Hay gente de Argentina que me escribe y me pregunta cuándo me presento allí”, asegura.

Los conciertos tendrán que esperar; pero Magadán prepara un sencillo de su autoría en el que tendrá como invitados a Lucas & The Woods.

Entre sus proyectos están las invitaciones a tocar con Abulón y Midi, músicos de Víctimas del Doctor Cerebro y Moenia, respectivamente, así como la grabación de un disco con Andrés Canalla.

Las canciones del cantautor Magadán están disponibles en las plataformas de música y de vídeo. Para conocer más sobre su música se pueden visitar sus redes sociales.— Iván Canul Ek