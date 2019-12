MÉXICO.— El actor Fernando Carrillo, reveló en el programa “Hoy” que el verdadero motivo por el cual no puede viajar a Estados Unidos es por consumo de marihuana y no por una orden de aprehensión en su contra.

No hay orden de aprensión

En el programa matutino de Televisa, Carrilo contó que no puede ingresar a los Estados Unidos no por problemas con su ex mujer, sino por una cuestión con la marihuana.

Anteriormente Margiolis Ramos, expareja del actor, declaró que existe una orden de aprehensión en contra del actor por no pagar la pensión alimenticia del hijo que tiene en común. Sin embargo, Fernando aclaró que ese no es el problema

Un consumo medicinal

Fernando Carrillo confesó que no ira a los Estados Unidos hasta que se solucione su problema, ya que en el 2017 su doctor le recetó el cannabis (marihuana) medicinal para tratar su insomnio, ya que sufre de él y no duerme bien.

Documento que mostró en programa ‘Hoy’ para demostrar que su consumo es legal (YouTube)

Agregó que en 2001, tuvo un percance en Miami, al ser arrestado por manejar bajo la influencia del alcohol y de la marihuana.

Y finalizó mencionando, que esta vez no le sellaron la visa porque le exigen 12 meses de exámenes negativos.

Lo que significa que debería de dejar de tomar su medicina, que está documentada por un médico americano y por un médico mexicano”.

Por lo tanto ha decidido que por ahora no volverá a Estados Unidos aunque eso implique no ver a su hijo.

