Por el Covid-19 se pospone el Festival de Cannes

Voceros del Festival de Cannes anunció que, debido a la actual crisis global por el coronavirus, su 73.ª edición, prevista del 12 al 23 de mayo próximo, no podrá celebrarse, según explican a través de un comunicado.



La decisión se pretendía estirar hasta el próximo 16 de abril, fecha en la que se daría a conocer su programación, pero el desarrollo de la pandemia no lo hizo posible.

