''Por ignorante'': así informó Pati Chapoy el contagio de Paty Navidad

CIUDAD DE MÉXICO.- El programa de espectáculos "Ventaneando" confirmó y nombró quiénes son los contagiados de Covid-19 en la ola de casos presentados en "MasterChef Celebrity", además de Paty Navidad y Rebeca de Alba.

El programa informó que al parecer, la cadena de contagios se presentó con la esposa del chef y juez Fernando Stovell, quien se comunicó con él, mientras grababa, y le informó que dio positivo a la prueba. Inmediatamente Stovell se dirigió a la producción que está a cargo de Ángel Aponte para dar la noticia y tras una segunda prueba él mismo dio positivo.

Lo anterior hizo que todos en la producción tuvieran que volver a realizarse la prueba, siendo entonces que salieron positivos la actriz de "Por Amar sin ley" y la conductora estrella supieron que estaban contagiadas, pese a que Rebeca sólo tiene la primera dosis de la vacuna.

"Paty Navidad, por su ignorancia de no vacunarse (salió positiva a Covid)", comentó en un tono de reproche la titular del programa.

Todos estamos expuestos al COVID-19 y gracias a los estrictos filtros que tiene la producción de @MasterChefMx se detectaron casos de forma oportuna, ¡pero esta breve pausa, para no exponer a nadie más, no afecta la fecha de estreno y no se lo pueden perder por @AztecaUNO! 🍽🙌 pic.twitter.com/CutfhpQzEb