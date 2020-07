¿Por qué Alfredo Adame y Laura Bozzo son tendencia en redes sociales?

De acuerdo con internautas, Adame le dijo a Laura lo que muchos han deseado poder espetarle

MÉXICO.— El pleito que tuvieron Alfredo Adame y Laura Bozzo durante las grabaciones del programa "Laura sin censura" ha salido a la luz, y ahora se sabe qué fue lo que Adame le dijo a Laura para que la conductora lo corriera de la grabación.

Por las reacciones a este video. pic.twitter.com/V5CQfWebzQ — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) July 10, 2020

Adame le dijo a Laura que es una ignorante y le da asco

Hace unas semanas se dio a conocer que entre los invitados al nuevo programa de la peruana estuvo Alfredo Adame hablando en una mesa redonda sobre acoso en las redes sociales, la discusión comenzó y ambos intercambiaron argumentos como:

"Yo voy a pedir que te corran del país y que por lo mismo vayas unos años a Santa Martha Acatitla", expresó Adame.

Después continuó diciéndole a Laura que era una ignorante, que hablaba de las cosas sin saber y que le daba pena.

Ahí les va la segunda parte del Alfredo Adame vs Laura Bozzo pic.twitter.com/tX85k2Dzvk — 👁 (@ElPrincipeDicee) July 10, 2020

"Para mí eres una ignorante porque viertes opiniones en las que no tienes la razón, y no puedes insultar a una persona…. Tú me das más pena", expresó.

Ante la defensa de la conductora, y los señalamientos de que ha tenido varios conflictos con mujeres, por la manera en que las trata, Adame enfatizó: "A mí me das asco tú, porque tu imagen es de verdad asquerosa, tú me das asco a mí ¿qué te parece?".

Nos informan que la gente quedó impactada 😳 "Congelada" por la forma en que Alfredo Adame mando a Chingar a su madre a Laura Bozzo -- "tratamos de defenderte, pero no pudimos" 😅😂 pic.twitter.com/JHvZGapflC — Eduardo Berkowitz Torres (@berkowitztorrez) July 10, 2020

Ante esto, Laura Bozzo le dijo que se fuera de su programa, que no podía seguir ahí si eso le producía. "A mí tú me das asco… me retiro de tu programa porque me das asco", expresó Alfredo antes de abandonar el foro del programa producido por Magda Rodríguez.

Laura lamenta que personas como Adame tengan espacio en la Tv

Laura Bozzo lamentó que personajes como Alfredo Adame sigan teniendo espacios en medios de comunicación.

"Creo que es lamentable que la prensa, y lo digo con todo cariño, le dé cobertura a un misógino que lo único a lo que se dedica es a atacar a la mujer, acaba de haber un escándalo horrible en Perú, fue entrevistado por la conductora más importante, Magaly Medina, y la humilló, le dijo ignorante, mostró toda esa cara que, pobre, necesita trabajar", expreso la conductora.

Asimismo, aclaró que Magda Rodríguez fue la que invitó a Adame a su programa.

¿Dónde y cuándo ver "Laura sin censura"?

"Laura sin censura" se estrenó el pasado lunes 29 de junio por Unicable en horario de 7:00 de la noche. Y aunque tiene muchas cosas que Laura nunca ha hecho en sus programas previos, conservarán su esencia.

