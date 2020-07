¿Por qué apodan a Britney Spears “la Thalía gringa”?

EE.UU.— Durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus muchos famosos recurrieron a la app de Tik Tok, la cual ha sacado el talento y creatividad de muchas celebridades.

Sin embargo, también ha mostrado una imagen poco favorable de algunos famosos, tal es el caso de Bárbara de Regil, Gabriel Soto y más recientemente Britney Spears.

Ver los tiktoks de Britney Spears y darte cuenta que es la Thalía americana 🤣🤣 pic.twitter.com/oQPZdfBFTq — Memes que compartes mientras trabajas (@mqcmt) July 4, 2020

¿Por qué la comparación con Thalía?

La "Princesa del Pop" como fue nombrada hace muchos años, se ha convertido en tendencia de redes sociales y es precisamente por un video que compartió en su cuenta de Tik Tok.

En dicho clip realiza una "correografía" un tanto extraña, que de inmediato generó comentarios desde los más chistosos, hasta los que cuestionaban su salud mental o el uso de alguna droga.

"Britney Spears":

Por las reacciones a su último TikTok. pic.twitter.com/unrnPRN97E — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) July 4, 2020

Ese mismo video provocó que varios internautas la catalogarán como “la Thalía gringa”, ya que también la cantante mexicana suele subir videos muy fuera de serie.

Cabe destacar que la intérprete de “Baby one more time” ha publicado 26 videos; sin embargo, estos no son para nada creativos, más bien, seguidores de Britney y cibernuatas los califican de extraños.- Con información de redes sociales

Jsjsjajajj siento que Britney es el equivalente a nuestra amadisima Thalía pero de estados unidos pic.twitter.com/ThtQRvDPAc — alegandro (@jalejandrohh) June 30, 2020

JAJSJAJAJAJAJA WEY EXISTE ALGO MEJOR QUE EL MOMENTO EXACTO DONDE BRITNEY SPEARS SE ROMPE EN PIE ??? pic.twitter.com/fjU9w6pDQ1 — Pame de la Cuesta (@FridadelaC) July 1, 2020

