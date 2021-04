Desde que Frida Sofía reveló que Enrique Guzmán la toco indebidamente cuando era una niña, el nombre de Beatriz Pasquel ha sonado en varios medios, pero ¿acaso es familiar de las Pinal?

MÉXICO.— Desde la polémica confesión de Frida Sofía sobre el supuesto abuso sexual que su abuelo, Enrique Guzmán ejerció sobre ella, el nombre de Beatriz Pasquel ha cobrado relevancia, pues además de ser su madrastra (esposa de Pablo Moctezuma), es una de las que cree que la joven no miente.

Recientemente, la mujer ha compartido una serie de fotografías con la finalidad de desmentir a Alejandra Guzmán, quien habló sobre el supuesto pasado violento que vivió al lado de Moctezuma cuando eran pareja, y la ausencia de éste en la vida de Frida y ella.

Sin embargo, Beatriz ha causado confusión e incluso la han tachado de traicionar a su "propia familia", todo esto debido a su apellido, el cual resulta idéntico al de Sylvia, la hija mayor de la actriz Silvia Pinal.

La realidad es que entre la socialité y la actriz no existe ningún parentesco. Sylvia Pasquel, es el nombre artístico de la hija de Silvia Pinal y Rafael Banquells, quienes llamaron a la actriz como Sylvia Elizabeth Banquells Pinal, pero ella decidió cambiarse el apellido para sobresalir por sí misma en el mundo de la farándula y evitar comparativos con su madre.

Fue en el programa “El Minuto que Cambió mi Destino”, en el que explicó Gustavo Adolfo Infante, por qué se cambió el nombre.

“Cuando comienzo mi carrera me convencen de que me cambie el apellido para que no me relacionen con mis papás. Qué estupidez porque nunca dejaron de relacionarme con mis papás. Yo podría haber sido Sylvia Banquells perfectamente bien”, expresó la actriz en el programa de Imagen Televisión en septiembre de 2018.