¿Por qué BTS recibe beneficios diplomáticos sin ser funcionarios públicos?

SEÚL.- El presidente surcoreano Moon Jae In se reunió el martes con los integrantes de BTS, para otorgarles los certificados de nombramiento como sus enviados especiales para la diplomacia pública.

La primera función de BTS como "enviado presidencial especial para las generaciones futuras y la cultura", será asistiendo a la sesión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), la próxima semana, en Nueva York, según el vocero Cheong Wa Dae, citado por la agencia de noticias Yonhap.

Moon también tiene programado asistir a la 76ª sesión de la Asamblea General de la ONU.

El presidente y los siete integrantes de BTS planean participar juntos en la segunda reunión del Momento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Momento ODS) el lunes próximo. Ese día, BTS pronunciará un discurso durante la sesión y se proyectará un vídeo de una actuación del grupo.

Según dijo la portavoz, Kim Namjoon (RM de BTS) dijo que es un honor ser capaz de hacer algo con el título de enviado presidencial especial para las generaciones futuras y la cultura. Considera que es una forma de devolver el amor que han recibido.

