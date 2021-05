¿Por qué creció fuera de México el hermano menor de Luis Miguel?

Durante el último capítulo de la bioserie de Luis Miguel la producción abordó uno de los temas más misteriosos de su vida.

La razón por la que su hermano menor, Sergio Basteri, se fue de México siendo aún muy pequeño.

Por qué se fue Sergio

Aunque la serie indica que el hermano del cantante enfrentó problemas debido a que en aquellos años se destapó la desaparición de su madre, Marcela Basteri, la razón por la que Sergio no permaneció en el país podría ser distinta.

Octavio Foncerrada “El Doc”, quien trabajó durante 20 años con Luis Miguel, reveló durante una entrevista las verdaderas razones por las que el más pequeño de los Gallego Basteri dejó el país.

Sergio, bajo otra tutela

Foncerrada explicó que tras la muerte de la abuela del cantante y sus hermanos, Matilde Sánchez, él tomó la tutela de Sergio, a quien asegura considera como un hijo, reproduce reporteindigo.com.

Bajo acoso

Fue él precisamente quien le propuso a Luis Miguel llevarse a Sergio Basteri a vivir al extranjero, para alejarlo de la fama de su hermano mayor en México, pues se encontraba muy expuesto al acoso de los medios de comunicación.

Sergiño juzgándote si pasas y no le das like. #LuisMiguelLaSerie #LuisMiguelLaSerie2 pic.twitter.com/mYG2kiXdQe — Luis Miguel La Serie (@serieluismiguel) May 22, 2021

Muy chiquito

“Me fui a Acapulco y ya estaba Sergio ahí, estaba chiquito, él se creía muy grande. Hablaba como españolito y un día me dijo: ‘¿Y tú quién eres?’ Le dijo: ‘Yo, El Doc’. Y voltea Luis Miguel y le dice: ‘mejor hazle caso a El Doc’, ya me lo llevé, lo agarré de la manita, y empecé a disciplinarlo”, relató.

La partida de Sergio Basterie, en una escena de "Luis Miguel, la serie".- Foto de milenio.com

Se ofreció a cuidarlo

Foncerrada comenta que entonces cuestionó al cantante acerca de qué haría con la tutela de su hermano, y fue en ese momento cuando decidió ofrecerse a cuidar de él, pero fuera de México.

Qué vas a hacer con Sergio

“Yo le decía: ‘¿Qué vas a hacer con este niño tan hermoso?’ Y le dije: ‘Mira yo me encargo de él con todo el amor del mundo, pero sí me gustaría mucho, para que no estuviera dentro de… ahí en México y fuera el hermano de… llevármelo a Boston, pero no como Alex sino irnos ahí, que viva. Me lo llevé”, platicó El Doc.

En Boston, donde Basteri y su tutor se establecieron, el joven Sergio realizó estudios musicales, obteniendo el grado de concertista en el conservatorio de Nueva Inglaterra.