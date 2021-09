La reconocida periodista fue la principal mentora de Inés Gómez Mont en la televisión.

CIUDAD DE MÉXICO.— Quizá pocos saber que Pati Chapoy fue la mentora de Inés Gómez Mont cuando decidió incursionar en la televisión. Incluso la influencer fue integrada a uno de los programas más importantes de TV Azteca: "Ventaneando".

La ahora acusada de los delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita junto a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, en 2019 concedió una entrevista a Mara Patricia Castañeda, en la que reveló que Pati Chapoy es una persona muy importante en su vida, y a quien quiere mucho por todo lo que ésta ha hecho por ella y su carrera artística.

¿Son familia?

La cercanía que mantenían y lo evidente que era su estrecha relación además del leve parecido entre ambas presentadoras hizo pensar al público que entre ellas existía un lazo sanguíneo, sin embargo, Inés Gómez Mont y Pati Chapoy no son familia ni están emparentadas en grado alguno, pero la líder de "Ventaneando" hizo mucho por Inés.

De acuerdo con la exconductora de "Venga la Alegría" al llegar a TV Azteca fue detectada por Pati, situación que provocó que dejara las noticias, pues había entrado como prácticamente para dicha sección, pero posteriormente fue una de las periodistas que tuvieron la oportunidad de sentarse en la famosa sala de "Ventaneando" junto a conductores como Pedro Sola o Daniel Bisogno.

"Yo estudiaba en la Libre de Derecho cuando le dije a mi papá que me iba a dedicar a la tele […] entonces me meten un verano como practicante de noticias en TV Azteca […] De ahí me voy a "Los 25+" y empiezo con la producción de espectáculos", señaló Inés Gómez Mont durante su entrevista con Mara.

"Ahí Pati yo creo que porque tiene un ojo biónico un día dijo: 'Inés, tu programa se estrena tal día' y yo me acuerdo que le dije: 'es que no, Pati, yo no quiero salir en la tele' y me dijo: 'el tren pasa una vez y tienes que aprovechar la oportunidad'", puntualizó Inés al hablar de cómo siempre Pati Chapoy la ayudó.

Se sabe que la ahora prófuga de la justicia todavía mantienen una estrecha relación con Pati, y eso que desde hace un tiempo dejó "Ventaneando", aunque por muchos años fueron vecinas.