¿Por qué dicen que Paty Chapoy tiene Covid-19?

MÉXICO.— La conductora Paty Chapoy ha desatado los rumores de un posible contagio de coronavirus, esto debido a su notable ausencia en las transmisiones de "Ventaneando".

Además, el rumor de que enfermó se ha hecho más grande luego de que se diera a conocer que uno de sus nuevos conductores dio positivo a la prueba de Covid-19.

LOS CONTAGIOS EN @aztecaUNO NO DAN TREGUA pues me enteré que doña PATY CHAPOY tiene #COVIDー19 tras hacerse la prueba luego de que uno de sus colaboradores diera positivo. Y aunque ella está estable en su casa TIENEN PROHIBIDO DECIRLO AL PÚBLICO, pues por su edad puede ser grave pic.twitter.com/iiL3FgeFZr — Doña Carmelita (@CarLon_2020) July 15, 2020

Sin embargo, Daniel Bisogno se ha encargado de aclarar cuál es el estado de salud de la conductora estelar.

¿Paty está enferma?

A través de un video que se mostró en programa "Ventaneando", se confirmó que Ricardo Manjarrez dio positivo a la prueba de Covid-19. Sin embargo, días después de dicha noticia, Paty se ausentó del programa.

Por estas razones, el público y varios medios no han dejado de especular sobre la salud de la presentadora.

Pero Daniel Bisogno le ha puesto fin a los rumores, ya que en la emisión de este día, informó que Paty Chapoy se encuentra perfectamente bien y que no contrajo el Covid-19. No obstante, el conductor de espectáculos no dio más detalles

Por su parte, Paty no ha hecho declaración alguna, y la producción de TV Azteca ha destacado que la conductora y Pedro Sola forman parte del sector más vulnerable, por ello han sido cuidadosa con las medidas de higiene y seguridad.- Con información de Radio Fórmula.