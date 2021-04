Por segundo año consecutivo, fanáticos de José José recuerdan al “Príncipe de la Canción” a través de canciones y memes que convirtieron el nombre del cantante, fallecido en septiembre de 2019, en tendencia.

Este 20 de abril #diainternacionaldejosejose honor a quien honor merece!... no olviden seguir la cuenta de @alprincipeamor #eltriste pic.twitter.com/UDZ9AzufUJ

Para conmemorar la ocasión, la Secretaría de Cultura de Ciudad de México convoca a los fanáticos a un karaoke virtual, que tendrá lugar de 18 a 20 horas de este martes, en un evento conducido por Marysol Sosa, hija del intérprete.

El día 20 de abril fue elegido para recordar el legado de José Rómulo Sosa Ortiz, nombre real del cantante, precisamente en honor al álbum que lleva por título esta fecha. Una producción musical que le valió a José José un disco platino por altas ventas.

Además, el álbum logró galardones como “Top Latin Artist” y “Top Latin LP" de la revista Billboard. De este disco se desprenden “Lástima”, “Amantes” y “Me vas a echar de menos”, siendo esta última la canción elegida por los fanáticos para honrar al “Príncipe de la canción”.

“Y me estarás llamando cada 20 de abril/ Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí/ Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste/ Y no podrás fingir”, reza uno de los versos de la canción.