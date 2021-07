Por qué el ''crossover'' entre Loki y Los Simpson causa nostalgia

El “crossover” entre Loki y Los Simpson, “El Bueno, el Bart y el Loki”; causó sensación entre los fanáticos de ambas producciones, pero no solo por su contenido, sino por el regreso de las voces originales de Homero, Lisa y Bart Simpson, a cargo de Humberto Vélez, Patricia Acevedo y Claudia Motta; respectivamente.

Pasaron más de 15 años antes para que Vélez volviera a dar voz al patriarca de los Simpson, luego de que en 2005 el doblaje mexicano sufriera una crisis que los llevó a una huelga de doblaje, como recuerda Xataka. Fue entonces que las voces que dieron vida durante 15 temporadas a los tres integrantes de la familia amarilla fueron sustituidas para la temporada 16.

Sin embargo, es de destacar que el doblaje mexicano cuenta con una gran cantidad de seguidores, no por nada estos mismos han logrado devolver a los actores originales ante problemáticas con productoras que han querido “pagar menos” por sus trabajos o han decido pagar por voces de rostros conocidos en la televisión -como la familia Rubín Legarreta en "Spirit"-, dejando de lado a las actores que han impregnado esencia a los personajes.

Casos conocidos son los de Mario Castañeda y René García, dos de los pesos más “rudos” con los que cuenta el doblaje en México, y reconocidos por su trabajo en “Dragon Ball Z”. En el caso de Castañeda también se reconoce su labor como director de voces. Durante un tiempo fue sustituido por Eugenio Derbez como la voz oficial de Jim Carrey (en películas como "Sí, Señor" y "Jack & Jill").

Por el momento se desconoce si Vélez, Patricia y Claudia regresarán al doblaje de Los Simpson, ya que Disney+ está a cargo de la temporada 33, a estrenarse en septiembre próximo. No obstante, el que su nombre apareciera en los créditos finales del "crossover" rápidamente se hizo tendencia en redes sociales:

