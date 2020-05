¿Por qué Hilary Duff es acusada de tráfico de menores?

EE.UU.— La cantante estadounidense Hilary Duff se convirtió en tendencia de redes sociales, fue acusada de tráfico sexual de menores, debido a una fotografía que publicó de su hijo Luca, en la que aparece desnudo, recostado en una cama.

Después de que la también actriz eliminara de su cuenta en Instagram la imagen que la relacionó con el supuesto tráfico de menores, las especulaciones tomaron fuerza y dividieron opiniones.

Algunos usuarios afirmaron que el pequeño tiene marcas “sospechosas” en el cuerpo.

BITCH WTF IS THIS??? there absolutely no way hilary duff is sex trafficking children HER OWN CHILD?!:&/&:&:& she posted that picture of her son taped on the bed and it’s so disturbing pic.twitter.com/1RVqiaMMjv

La intérprete de "Wake Up" respondió a los internautas a través de su cuenta de Twitter. En su tuit dijo que la critica que han hecho es asquerosa, además de aconsejarle a la persona que inició el rumor que se busque un pasatiempo.

Everyone bored af right now I know..but this is actually disgusting..... whoever dreamed this one up and put this garbage into the universe should take a break from their damn phone. Maybe get a hobby