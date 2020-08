¿Por qué Lucero no ha vuelto a aparecer en telenovelas? Ella responde

MÉXICO.- Una de las preguntas recurrentes para todos esos amantes de las telenovelas, es por qué Lucero no ha vuelto a aparecer en alguna luego de ocho años.

Este fin de semana, la actriz celebró sus 51 años y para festejarlos sorprendió con su nuevo disco “20 y 20”, una recopilación de sus cuarenta canciones más emblemáticas que han transcendido a lo largo de su carrera.

La “Novia de América” también hizo una conferencia de prensa y una convivencia virtual con sus seguidores, en la que aprovechó para responder preguntas, hablar de música y temas personales.

¿Por qué Lucero no ha vuelto a las telenovelas?

La cantante y actriz confesó por qué no está en más proyectos de televisión, su última aparición fue en la novela brasileña Carinha de Anjo en 2016 y en México, su última novela se trató de “Por ella soy Eva”, en 2012.

Lucero aseguró que aunque ha recibido muchas propuestas , ninguna la ha enamorado lo suficiente y ahora quiere dedicarse por completo a otra de sus grandes pasiones: la música.

“Es verdad que tal vez no he encontrado el proyecto que me ilusione como personaje, al grado de entrar de nuevo a los foros, estamos en momentos diferentes en donde el público tiene muchas opciones y hay muchas nuevas producciones que se pueden ir contemplando”, aseguró.