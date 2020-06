¿Por qué todos están hablando de los boxers de Timothée Chalamet?

La marca de los boxers del actor se ha convertido en el tema del que todos hablan y ahora enlistan sus mejores características

MÉXICO.— El nombre del actor franco-estadounidense Timothée Chalamet se ha convertido en el tema del que no se puede dejar de hablar, y no solo por su supuesto romance con la mexicana Eiza González, su estancia en Los Cabos o el beso que le da a la actriz.

Lo que se ha convertido en lo más comentado es la ropa interior del actor, la cual se pudo observar a detalle en las fotografías filtradas.

Eiza Gonzalez & Timothée Chalamet in los Cabos (México)

¿Por qué tanta importancia en sus boxers?

Aunque en algunas fotos Timothée luce un bañador, en otras más se le puede ver usando nada más que un boxer “Fruit of the Loom”, una de las marcas más accesibles del mercado.

"Fruit of the Loom":

"Fruit of the Loom":

Por la ropa interior de Timothée Chalamet.

Esto ha causado un gran impacto, pues el joven actor se ha caracterizado por tener un gran estilo. Marcas de renombre como Dior, Prada, Alexander McQueen y Stella McCartney, por mencionar algunas, han hecho que destaque en las alfombras rojas.

Además, internautas han señalado que actores como él siempre es común verlos usando ropa interior de marcas famosas y carísimas como Calvin Klein, Giorgio Armani, Hugo Boss, entre otras más.

Pero para sorpresa de muchos, al parecer Timothée Chalamet prefiere la comodidad en cuanto a la ropa que lleva debajo de los exclusivos trajes que luce.

Timothée Chalamet usa boxers Fruit of the loom

¿Por qué usaría ese tipo de boxers?

Pese a lo que muchos puedan pensar, “Fruit of the Loom” cuenta con boxers de gran calidad a un buen precio. Son de tela de algodón, por lo que son suaves y frescos. Además tienen diversos modelos y colores que sin importar la personalidad del comprador van con él.

En supermercados es posible encontrarlos en paquetes de tres a seis boxers y su precio va desde los $104 a los $399 pesos aproximadamente.

Un actor legendario también utiliza lo “Fruit of the Loom”

Aunque Timothée Chalamet ha convertido en tendencia los boxers “Fruit of the Loom” y se dice que hará despuntar las ventas. Antes de él otro actor famoso ya los usaba. Por supuesto nos referimos a Brad Pitt

En la filmación de una película se pudo ver a Brad usando esa marca de boxers. En su momento causó gran impacto al igual que como está sucediendo con el joven actor.- Con información de rede sociales

Todos impresionados porque Timothée Chalamet usa Fruit of the loom pero a mi quien me enseñó que eran cool fue Brad Pitt hace muchos años



P.D. Paren de juzgar a la gente por la marca que usan, eso es una mamada.

El Timothée Chalamet seduciendo a Eiza con unos Fruit of the Loom

La teoría de que todos los hombres tenemos calzones Fruit of the Loom ha sido confirmada por Timothée Chalamet.

Fruit of the loom después de las fotos de Timothée Chalamet en los Cabos.

-¿Y te pusiste tus Fruit of the Loom o la traes al natural?

Todos en él bodega Aurrerá comprando sus Fruit Of The Loom después de ver las fotos de Timothee Chalament usando calzones de esa marca

