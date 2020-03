Por ser mujer, a Karol G le costó adentrarse en la música urbana

La cantante compartió sus experiencias y aseguró que con sus letras ayuda a liberar al género femenino

Por Cristina Pineda Lozoya

MÉXICO - No victimizarse como mujer y no dejar de buscar oportunidades para entrar a la industria de la música, permitieron a la cantante Karol G, tener hoy reconocimiento mundial.

Aunque la colombiana disfruta su éxito, en parte por la canción Tusa, recordó que el camino no fue fácil, pues muchas veces se reprochaba y frustraba por no ser reconocida y se preguntaba cuándo sería su momento. Muchas de las trabas, reconoce, fueron por ser mujer en el género urbano, que nació con exponentes del género masculino.

"El referente que teníamos era Ivy Queen, después de ella no había nadie, sólo un bache. Cuando empecé a hacer música urbana estaba convencida que como no había nadie iba a ser súper fácil y luego entendí por qué es que no había nadie. No había la oportunidad, nadie quería escuchar, por ser mujer tenía la puerta cerrada", afirmó a los medios de comunicación durante su visita a México.

El camino fue difícil, pero Karol G da crédito a su papá, quien la alentó a continuar en la lucha, no perder la esperanza y seguir con la motivación por cantar, pues es algo que le gusta desde niña.

"Cuando explotaron las mujeres, hace como dos años, conocí la historia de muchas que venían también diez años atrás. Fue bonito porque en mi cabeza tengo un mapa que me muestra que todas veníamos abriendo un camino hasta que nos juntamos y tumbamos esa puerta. Ahora es un momento de oportunidades para todos en general, para las mujeres también porque ya nos quieren escuchar", apuntó.

En un principio, le incomodaba que al hablar de ella nunca mencionaran su nombre y que no se refirieran a su talento sino a que era "la que cantó con Bad Bunny", "la que cantó con Nicky Jam", "la que cantó con Ozuna" o simplemente "la novia de Anuel". Ahora le alegra gritar su nombre ya que nunca fue la sombra de nadie y busca que la distingan por sus propios méritos.

"Desde lo que yo hago le voy a cantar a todo, al amor, desamor, fidelidad, sexualidad, sin tapujos y con la mente abierta para liberar a la mujer y que sea capaz de hablar de todo sin penas. No las voy a hacer quedar mal en ninguna situación y me parece brutal que en este momento hayamos un montón de mujeres porque motivamos a que salgan más", dijo.

Sin embargo, con la mirada en el pasado, aplica un consejo que le dio su amigo J. Balvin, que fue nunca verse como un ser inferior o victimizarse y enfocarse en trabajar hasta ver sus metas realizadas.

"Mi sueño era decir que estaba compitiendo. Estábamos nominadas y todo pero en las categorías femeninas, pero yo quería salir a competir con la industria, ver mi nombre más allá", explicó quien recientemente lo ha conseguido con su sencillo Tusa, al lado de la rapera Nicki Minaj.



Síguenos en Google Noticias