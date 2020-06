Emily Blunt fue confundida como Adele, este error llenó de comentarios las redes sociales

EE.UU.— El cambio físico de la cantante Adele no ha parado de ser comentado. Esa misma pérdida de peso tan drástica ha causó la confusión de miles de internautas, quienes confundieron a la cantante con la actriz Emily Blunt.

No es Adele, no se dejen engañar querido lector, es Emily Blunt para Vanity Fair, febrero 2018. pic.twitter.com/nqTxeXubMh — Cami Gil 👠 (@OscarBarat) June 26, 2020

¿Quién es la mujer de la foto?

En Twitter, el nombre de Emily se convirtió en tendencia, luego de que varios usuarios pensaran que la actriz era la intérprete de "Rolling in the Deep".

La confusión se generó luego de que se filtraran unas fotos de la actriz de Hollywood, en las cuales posó para la revista Vanity Fair; en dichas imágenes tiene un gran parecido con la imagen que luce ahora la interprete de "Someone Like You".

Emily Blunt es tendencia por publicaciones que la confunden con Adele y su nueva apariencia en una sesión para @VanityFair. Pero no, en verdad es Emily. pic.twitter.com/u26ggXRPg0 — Cinéfago (@cinefagomx) June 26, 2020

Como era de esperarse las imágenes filtradas desataron los comentarios en los que recalcaba que se trataba de Emily, sin embargo otros cibernautas continuaban asegurando que era Adele.

Un grupo más no desaprovechó la oportunidad para compararlas y "elegir" a la mejor.

Ese extraño momento en el que nos damos cuenta que Adele (versión fit) se parece demasiado a Emily Blunt (versión misma de siempre). 😳 pic.twitter.com/h3Zjc0kod4 — Cinéfago (@cinefagomx) June 26, 2020

Adele deja de humillarnos por favor.. pic.twitter.com/rEe6Mws4z0 — Teritaella 🎀 (@dra_tessa) June 26, 2020

Yo pensando que la de la foto era Adele con nuevo cuerpatzo // Yo dándome cuenta de que en realidad es Emily Blunt pic.twitter.com/IzLABKNhaH — ChepeTomates (@ChepeTomates) June 26, 2020

Adele en cuarentena / Yo en cuarentena pic.twitter.com/0vpxIx4T01 — Lizette N95 (@yaree_liizT) June 26, 2020

Por si algo faltaba para arruinarles el resto del 2020 miren a @Adele pic.twitter.com/KD1hRkWBEI — La Condesa de Vivant (@MVivant) June 26, 2020

Osea no le basta a Adele ser Sam Smith, ¿ahora también es Emily Blunt?#Adele pic.twitter.com/lQ6V1w7NTR — 𝕰𝖉𝖊𝖑 𝕮𝖆𝖇𝖆𝖑𝖑𝖊𝖗𝖔 (@edelcaballero7) June 26, 2020

Adele dejándonos en ridículo a todos. pic.twitter.com/HywVoNamLQ — Pikachu (@pokepedi) June 26, 2020

