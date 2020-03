"Potro" Caballero lanza su disco "Eternos"

México (Notimex).- Luis “Potro” Caballero, dio a conocer su producción discográfica titulada Eternos, a través de redes sociales.

El ex participante de "Acapulco Shore" explicó que planeaba realizar un concierto para presentar el material pero tuvo que cancelarlo debido a la pandemia por el coronavirus.

El "Potro" Caballero compartió cómo fue el proceso de selección de las canciones que conforman su álbum y destacó que son temas atemporales que nunca pasará de moda, los cuales hacen honor al título Eternos.

“Creo que el repertorio es increíble y será un éxito total”, externó el cantante.

En su material integró temas como "Mujeres divinas" y "Buenos días amor", el cual interpretó originalmente José José dentro de su álbum "Reencuentro", de 1977, y que fue creado por el compositor español Juan Carlos Calderón.

Con la idea de “hacerlos más frescos y modernos”, Potro tiene también la intención de acercar cada pieza musical a las nuevas generaciones.

A lo largo de su trasmisión, el cantante se enlazó con Jawy Mendéz y Karime Pindter, sus compañeros en el programa Acapulco Shore a quienes cantó "Fly Me to the Moon” y un medley con las melodías "Nosotros", "La barca” y "Si nos dejan", los cuales también forman parte del álbum.

“Muchas gracias a toda la gente que se conectó a este pequeño acústico, y próximamente les estaré dando buenas noticias, luego de este mal sabor de boca que estamos viviendo”, finalizó Luis Potro Caballero.

