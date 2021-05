HBO desveló ayer las primeras imágenes oficiales de “House Of The Dragon”, la precuela de “Game Of Thrones (Juego de Tronos)”, que verá la luz en la plataforma HBO Max en 2022. El contenido causó furor y felicidad entre los millones de fans de la serie.

Basada en la novela “Fire And Blood” de George R.R. Martin y con rostros como los de Emma D’Arcy, Matt Smith y Steve Toussaint, el argumento se sitúa 300 años antes de “Game Of Thrones” y relata la historia de la Casa Targaryen.