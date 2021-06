Precuela de "Supernatural" causa tensión entre sus protagonistas

Jared Padalecki se mostró “destrozado” ante la noticia de la precuela de “The Winchester”, una precuela de la serie “Supernatural” que protagonizara al lado de Jensen Ackles, quien funge como productor de esta nueva serie.

Jared Padalecki ''devastado'' al enterarse del proyecto

De acuerdo con Deadline, la serie abarcará la historia de los padres de Dean y Sam Winchester; Ackles repetirá su personaje de Dean, pero esta vez como narrador y su esposa tendrá una participación especial en este programa.

El propio actor compartió la noticia a través de redes sociales, que causó una reacción inesperada por parte de Padalecki.

“Viejo, estoy feliz por ti. Ojalá me hubiera enterado de esto de otra manera que no sea Twitter. Estoy emocionado de verlo, pero me molesta que Sam Winchester no haya tenido participación alguna”, respondió a la publicación de Ackles.

¿Todo fue una broma entre actores? Jared lo descarta

Inmediatamente los seguidores de ambos actores reaccionaron ante el mensaje y cuestionaron si no era una broma de mal gusto por parte de Jared, quien no dudó en confirmar que no se trataba de un chiste y que estaba “devastado” por no ser incluido en el proyecto.

“No, no es (una broma). Es la primera vez que escucho hablar de esto (el proyecto). Estoy devastado”, respondió Jared.

Sin embargo, ante la ola de comentarios que surgieron alrededor de ambos actores, que despertaron especulaciones de una posible separación entre ambos tras el final de la serie “Supernatural”; Jared tuvo que escribir un mensaje aclarando que, a pesar de no ser parte del proyecto, siempre considerará a Jensen como “un hermano”.

“Mundo. Gracias por el amor, pero por favor no envíen mensajes de odio ni amenazas. Me preocupo por todos los involucrados en este proyecto y de verdad me pondría mal si alguno de ellos fuera lastimado”.

Jared y Jensen, ¿distanciados?

Además, más tarde compartió un mensaje después de que al parecer recibió un llamado de Jensen, quien le habría explicado que el proyecto aún es nuevo y es probable que más adelante Sam sí sea incluido en la historia de sus padres.

“Hemos viajado muchos caminos juntos y, a veces, esos malditos caminos tienen baches. Los golpes no nos detienen. Una vez hermanos, siempre hermanos”.

Por su parte, Ackles respondió a su mensaje confirmando lo que al parecer fue una amplia charla entre ambos.

“Extraño estas charlas. Olvidé la cantidad de tiempo que solíamos tener. Y eso también lo extraño. Sé que estás ocupado... como yo, pero sigues siendo mi hermano. Te extraño, amigo”.

A pesar de que los actores al parecer lograron limar asperezas, los fanáticos hicieron tendencia el nombre de Jared con una serie de memes sobre su “devastación” por no ser parte del proyecto de televisión.

