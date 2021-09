Premios Emmy 2021: horario, dónde ver y lista postulaciones

La gala de los premios Emmy 2021 en la que se reconoce a lo mejor de la televisión se llevará al cabo este domingo 19 de septiembre de 2021.

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión premiará a la estrellas más talentosas y a las mejores producciones realizadas de junio de 2020 a mayo de 2021.

Como informó Grupo Megamedia en sus diversas plataformas, las postulaciones a los Emmy 2021 se anunciaron el 13 de julio pasado por Ron Cephas Jones y, su hija, Jasmine Cephas Jones, ambos ganadores de la estatuilla.

¿Cuál será la sede y quién el conductor de Emmy 2021?

La ceremonia de premiación la conducirá el cómico Cedric teh Entertainer y se trasmitirá en vivo desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

A diferencia del año pasado que el evento se efectuó vía streaming, la actual gala incluirá una audiencia limitada, prácticamente de los actores , directores y productores en persona.

Series con más postulaciones de los premios Emmy 2021

Las series con más postulaciones son "The Crown" y "The Mandalorian", con 24 cada una.

Les siguen "Bruja Escarlata y Visión" con 23, y "El cuento de la criada" con 21; "Ted Lasso" con 20; "Lovecraft country", 18; "Gambito de dama", 18 y "Mare of Easttown", con 16, respectivamente.

De las plataformas y productoras, HBO/HBO Max recibió 130 postulaciones en total; Netflix, 129; Disney+, 71; NBC, 46, y Apple TV+ con 34.

Lista de postulaciones de los Emmy 2021

Mejor serie drama

The Boys

Los Bridgerton

The Crown

El cuento de la criada

Territorio Lovecraft

The Mandalorian

Pose

This is Us

Mejor actriz principal drama

Uzo Aduba por En terapia

Olivia Colman por The Crown

Emma Corrin por The Crown

Elisabeth Moss por El cuento de la criada

Mj Rodriguez por Pose

Jurnee Smollett por Territorio Lovecraft

Mejor actor principal drama

Sterling K. Brown por This is Us

Jonathan Majors por Territorio Lovecraft

Josh O'Connor por The Crown

Regé-Jean Page por Los Bridgerton

Billy Porter por Pose

Matthew Rhys por Perry Mason

Mejor actriz de reparto en serie drama

Aunjanue Ellis por Territorio Lovecraft

Emerald Fennell por The Crown

Gillian Anderson por The Crown

Helena Bonham Carter por The Crown

Ann Dowd por El cuento de la criada

Yvonne Strahovski por El cuento de la criada

Samira Wiley por El cuento de la criada

Madeline Brewer por El cuento de la criada

Mejor actor de reparto en serie drama

Michael K. Williams por Territorio Lovecraft

John Lithgow por Perry Mason

Tobias Menzies por The Crown

O-T Fagbenle por El cuento de la criada

Max Minghella por El cuento de la criada

Bradley Whitford por El cuento de la criada

Giancarlo Esposito por The Mandalorian

Chris Sullivan por This is Us

Mejor dirección en serie drama

Julie Anne Robinson por Los Bridgerton

Steven Cannals por Pose

Benjamin Caron por The Crown

Jessica Hobbs por The Crown

Liz Garbus por El cuento de la criada

Jon Favreau por The Mandalorian

Mejor guion en serie drama

Misha Green por Territorio Lovecraft

Ryan Murphy, Brad Falchuk, Steven Cannals, Janet Mock y Our Lady J por Pose

Rebecca Sonnenshine por The Boys

Peter Morgan por The Crown

Yahlin Chang por El cuento de la criada

Dave Filoni por The Mandalorian

Jon Favreau por The Mandalorian

Mejor actriz invitada en serie drama

Sophie Okonedo por Ratched

Claire Foy por The Crown

Alexis Bledel por El cuento de la criada

McKenna Grace por El cuento de la criada

Phylicia Rashad por This is Us

Mejor actor invitado en serie drama

Courtney B. Vance por Territorio Lovecraft

Charles Dance por The Crown

Don Cheadle por Falcon y el Soldado de Invierno

Timothy Olyphant por The Mandalorian

Carl Weathers por The Mandalorian

Mejor reparto de serie drama

Los Bridgerton

Territorio Lovecraft

The Crown

El cuento de la criada

The Mandalorian

Mejor serie comedia

Black-ish

Cobra Kai

Emily en París

Hacks

The Flight Attendant

El método Kominsky

Pen15

Ted Lasso

Mejor actriz principal comedia

Aidy Bryant por Shrills

Kaley Cuoco por The Flight Attendant

Allison Janney por Mom

Tracee Ellis Ross por Black-ish

Jean Smart por Hacks

Mejor actor principal en serie comedia

Anthony Anderson por Black-ish

Michael Douglas por El método Komisnky

William H. Macy por Shameless

Jason Sudeikis por Ted Lasso

Kenan Thompson por Kenan

Mejor actriz de reparto en serie comedia

Hannah Einbinder por Hacks

Aidy Bryant por Saturday Night Live

Kate McKinnon por Saturday Night Live

Cecily Strong por Saturday Night Live

Juno Temple por Ted Lasso

Hannah Waddingham por Ted Lasso

Rosie Perez por The Flight Attendant

Mejor actor de reparto en serie comedia

Carl Clemon Hopkins por Hacks

Nick Mohammed por Ted Lasso

Brett Goldstein por Ted Lasso

Brendan Hunt por Ted Lasso

Jeremy Swift por Ted Lasso

Bowen Yang por Saturday Night Live

Paul Reiser por El método Kominsky

Mejor dirección en serie comedia

James Burrows por B Positive

Lucia Aniello por Hacks

James Widdoes por Mom

Zach Braff por Ted Lasso

MJ Delaney por Ted Lasso

Declan Lowney por Ted Lasso

Susanna Fogel por The Flight Attendant

Mejor guion en serie comedia

Meredith Scardino por Girls5eva

Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky por Hacks

Maya Erskine por Pen15

Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Joe Kelly y Bill Lawrence por Ted Lasso

Steve Yockey por The Flight Attendant

Mejor actor invitado en serie comedia

Alec Baldwin por Saturday Night Live

Dave Chappelle por Saturday Night Live

Daniel Kaluuya por Saturday Night Live

Dan Levy por Saturday Night Live

Morgan Freeman por El método Kominsky

Mejor actriz invitada en serie comedia

Yvette Nicole Brown por A Black Lady Sketch Show

Issa Rae por A Black Lady Sketch Show

Jane Adams por Hacks

Kristen Wiig por Saturday Night Live

Maya Rudolph por Saturday Night Live

Bernadette Peters por La extraordinaria playlist de Zoey

Mejor reparto de serie comedia

Hacks

Pen15

Ted Lasso

The Flight Attendant

El método Kominsky

Mejor miniserie

Podría destruirte

Mare of Easttown

Gambito de dama

El ferrocarril subterráneo

Bruja Escarlata y Visión

Mejor actriz principal miniserie

Michaela Coel por Podría destruirte

Cynthia Erivo por Genius: Aretha

Elizabeth Olsen por Bruja Escarlata y Visión

Anya Taylor-Joy por Gambito de dama

Kate Winslet por Mare of Easttown

Mejor actor principal miniserie

Paul Bettany por Bruja Escarlata y Visión

Hugh Grant por The Undoing

Ewan McGregor por Halston

Lin-Manuel Miranda por Hamilton

Leslie Odom Jr. por Hamilton

Mejor actriz de reparto en miniserie

Renée Elise Goldsberry por Hamilton

Phillipa Soo por Hamilton

Julianne Nicholson por Mare of Easttown

Jean Smart por Mare of Easttown

Moses Ingram por Gambito de dama

Kathryn Han por Bruja Escarlata y Visión

Mejor actor de reparto en miniserie

Daveed Diggs por Hamilton

Jonathan Groff por Hamilton

Anthony Ramos por Hamilton

Paapa Essiedu por Podría destruirte

Evan Peters por Mare of Easttown

Thomas Brodie-Sangster por Gambito de dama

Mejor dirección en miniserie

Thomas Kail por Hamilton

Sam Miller y Michaela Coel por Podría destruirte

Craig Zobel por Mare of Easttown

Barry Jenkins por El ferrocarril subterráneo

Matt Shankman por Bruja Escarlata y Visión

Mejor guion en miniserie

Michaela Coel por Podría destruirte

Brad Ingelsby por Mare of Easttown

Scott Frank por Gambito de dama

Chuck Hayward y Peter Cameron por Bruja Escarlata y Visión

Jac Schaeffer por Bruja Escarlata y Visión

Laura Donney por Bruja Escarlata y Visión

Mejor serie/programa de animación

Big Mouth

Bob's Burgers

Primal

South Park: The Pandemic Special

Los Simpson

Mejor Telefim

Dolly Parton's Chirstmas on the Square

Oslo

Robin Roberts Presents: Mahalia

El amor de Sylvie

Mi tío Frank

¿Dónde ver los premios Emmy 2021?

Según los comunicados oficiales, la 73a. edición de los Premios Emmy se podrá disfrutar a partir de las 19 horas (hora de México).

En los países de Latinoamérica, incluyendo a México, se transmitirá por las pantallas de TNT y TNT Series, de la televisión de paga.

En Estados Unidos por CBS y Paramount+

