Prensa internacional "destroza" turismo de vacunas de "Pepillo" Origel

ESTADOS UNIDOS.- Este fin de semana, Juan José Origel, mejor conocido como “Pepillo” Origel, compartió una fotografía recibiendo una dosis de la vacuna contra el Covid en Florida que desató polémica. En primer lugar porque aseguró que el gobierno de México no le dio esa garantía y en segundo porque los estadounidenses no le perdonaron “el turismo de vacunas”.

Fox News reportó: “Un popular presentador de televisión mexicano está bajo fuego después de viajar a Florida solo para recibir la codiciada vacuna contra el Covid, que la mayoría de los estadounidenses no han recibido”.

En la nota recalcan que no está claro cómo hizo la cita de vacunación y que muchos criticaron su acto “insensible”. Asimismo, medios de comunicación estadounidenses señalaron que Origel podría perder su visa.

Daily Mail informó sobre las críticas que está recibiendo el presentador: “Un veterano presentador de televisión mexicano está siendo criticado por volar a los Estados Unidos para vacunarse contra el virus, un egoísta".

