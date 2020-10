Preocupa la salud de Ignacio López Tarso, reaparece con un tanque de oxígeno

Ignacio López Tarso reapareció frente a las cámaras de un programa de televisión, donde mostró el deterioro que la actual crisis sanitaria ha dejado en su salud, ya que ahora necesita de un tanque de oxígeno para respirar mejor.

Con 97 años de edad, el primer actor dice estar preparado para la muerte, aunque su estado de salud no deja de preocupar a sus seguidores, siendo uno de los histriones más representativos del teatro en México.

La crisis sanitaria mermó su ánimo y salud

Durante una entrevista para el programa de “Venga la Alegría”, el actor confesó que desde el inicio de la crisis sanitaria por el Covid-19, los días le han resultado pesados y desgastantes, especialmente porque tuvo que retirarse de los escenarios, ya que por su edad pertenece al grupo de riesgo.

Además, el actor de películas como “Los albañiles” dice que estar encerrado en casa no solo lo deprimió, sino que también le ha causado que algunos días le cueste dificultad respirar, por lo que ha recurrido a un tanque de oxígeno para ayudarse.

“A veces necesito el apoyo, la ayuda de un poco de oxígeno. Hoy amanecí un poco falto de aire y me hace mucho provecho, lo voy a tener un buen rato”, declaró el histrión al matutino.

"Ojalá que la muerte se tarde todavía": Ignacio López Tarso

Al ser cuestionado sobre el concepto de la muerte, también explicó que no le tiene miedo, pero se alegra que aún no le haya llegado: “ojalá (la muerte) se tarde todavía, que me deje vivir, porque yo vivo bien”.

El actor, quien en otras entrevistas ha dicho que el secreto para una vida larga es mantenerse activo, lamenta que la pandemia lo alejara del público del teatro, al que tanto cariño le tiene, pero confía en que pronto podrá regresar, aunque ahora se presente a través de streaming.- Con información de Infobae, Uno TV y El Heraldo de México.