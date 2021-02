Preparan una gran fiesta por "Game of Thrones"

La serie llegó a HBO en 2001

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En el marco del décimo aniversario del estreno de la serie “Game Of Thrones (Juego de tronos)”, ya se preparan los festejos.

La serie basada en las novelas de George R. R. Martin llegó a la señal de HBO en abril del 2011 y, según revelaron ejecutivos de WarnerMedia Latin Americal ayer en un evento virtual, tienen planeados eventos que, según avance la pandemia del Covid-19, podrían incluir experiencias en vivo en países como México.

“Parece mentira que ya pasó una década desde que el mundo de la televisión y el entretenimiento cambió. Este programa nadie pensó que se iba a convertir en el fenómeno global”, señaló Gustavo Grossman, líder de General Entertainment Networks para WarnerMedia Latin America.

Grossman destacó que además de que contarán con programación especial, la celebración se enmarca en la confirmación de “House Of The Dragon”, serie situada 300 años antes de los eventos de GOT que se estrenará en 2022 y se centrará en la familia Targaryen.

“Tenemos planeadas muchas cosas y no sólo es un evento de HBO como canal, es un evento global de WarnerMedia, Warner Brothers consumer products, seguramente que tendremos eventos puntuales en los principales mercados y México es uno de ellos”, adelantó.

“Eso está todavía por definirse, recuerden que estamos en un ambiente Covid y tenemos que ser muy cuidadosos con lo que se planea a futuro. Hay grandes eventos alrededor de 'Game Of Thrones'”.

Además, como parte de los nuevos contenidos están las temporadas de series como “Succession”, estrenos como “Beartown” y una próxima miniserie protagonizada por Kate Winslet llamada “Mare Of Easttown”.

En el mercado latinoamericano se estrenará la brasileña “El huésped americano” y la argentina “Entre hombres”, entre otras. En cuanto a largometrajes una de las apuestas es la cinta “Twist”.