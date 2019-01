Presentan avance de “John Wick 3: Parabellum” con Keanu Reeves

México (Notimex).- La compañía Lionsgate dio a conocer el primer avance de la película “John Wick 3: Parabellum”, última entrega de la franquicia protagonizada por el actor canadiense Keanu Reeves y que llegará a las salas de cine el 17 de mayo próximo.

“I’m afraid Mr. Wick is on his own…” View the new John Wick: Chapter 3 – Parabellum trailer now! #JohnWick3 pic.twitter.com/1jqrJHXpUn

— John Wick: Chapter 3 – Parabellum (@JohnWickMovie) January 17, 2019