Presentan “The Power Of The Dog”

LONDRES.— Benedict Cumberbatch reveló que el mayor desafío de interpretar a un ranchero estadounidense en su nueva película fue aprender a liar un cigarrillo con una mano mientras estaba sentado en un caballo.

Esto lo reveló el actor al caminar por la alfombra roja en el estreno de “The Power Of The Dog” en el Festival de Cine de Londres.

El actor interpreta a un matón dominante que responde con una crueldad burlona cuando su hermano trae a casa una nueva esposa y a su hijo en el drama de la directora ganadora del Óscar Jane Campion.

Al llegar al estreno de la película con su esposa Sophie Hunter, dijo que el papel también requería que tocara el banjo. “Lo más difícil fue en realidad liar un cigarrillo. Fue interesante, todos los machos alfa en el set dijeron: ‘yo podría hacer eso’, incluso algunas de las chicas alfa, pero fue muy difícil y tomó mucho tiempo”.

Kodi Smit-McPhee, Benedict Cumberbatch, la directora Jane Campion y Kirsten Dunst asistieron al estreno británico.

Al hablar sobre la representación de la masculinidad tóxica en la película, Cumberbatch dijo: “En una era en la que los hombres están en una posición de escuchar en lugar de explicar, también es importante comprender. Estamos hablando de una historia ambientada en 1925, basada en una familia real sobre la que escribió Thomas Savage en 1960, pero que sigue siendo relevante”.

Cumberbatch se dijo contento de trabajar con Jane, a quien considera con mucha sensibilidad.

“Este comportamiento no se manifiesta simplemente de la nada, se trata de crianza, se trata de educación, se trata de tolerancia”, agregó.

Cumberbatch, quien fue postulado a un Óscar por “The Imitation Game”, recibió una propina para un segundo asentimiento por su papel en la película, pero dijo: “Vayamos a eso, todo lo que puedo recordar de la última vez es que es increíble ser parte de la conversación y significa que el trabajo está siendo visto y celebrado en cualquier aspecto, y eso es algo grandioso” .

Por eso aceptó

La coprotagonista de Cumberbatch, Kirsten Dunst, dijo que fue el regreso de Campion a la pantalla grande lo que la atrajo a la película.

“Ella es alguien que está inspirando mi carrera. He querido trabajar con ella durante mucho tiempo, me había escrito una carta cuando tenía 20 años sobre trabajar juntos, pero no funcionó entonces, así que hacerlo ahora es realmente un sueño para una actriz”.

Jane Campion dijo que estaba emocionada de regresar al cine después del largo y agotador proceso de hacer la serie de televisión “Top Of The Lake”.

“Es agotador hacer 12 horas de televisión y comencé a pensar: ‘dos horas de cine, eso suena muy atractivo’.

La directora también anhelaba hacer lo contrario de ir rápido.

“No puedes discutir con tu psique cuando dice que estamos haciendo esto, amamos la historia. Soy la víctima de mis inspiraciones”.

De un vistazo

Estreno híbrido

“The Power Of The Dog” estará en algunos cines en noviembre y en Netflix a partir del 1 de diciembre.

Lluvia de estrellas

El Festival de Cine de Londres sigue viento en popa, aun faltan varias estrellas por llegar al evento que incluye el estreno de 21 películas.