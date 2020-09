Presidente de Corea del Sur felicita a BTS por su éxito

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, felicitó al grupo de K-Pop BTS por su labor en el mundo de la música.

La razón de dicho mensaje, que compartió en redes sociales, es que la agrupación encabeza la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

BTS has achieved its first No. 1 on the Billboard Hot 100 songs chart, writing a new chapter in K-pop history as the first Korean band to do so. After having topped the Billboard 200 main album chart four times, they have now reached No. 1 on both charts.