Presión, sexismo y manipulación: el detrás del K-Pop femenino

Un nuevo escándalo sacude a la industria del K-Pop, luego de que en el programa “Miss Back”, producido y conducido por la veterana Baek Ji Young, pusiera sobre la mesa la presión, sexismo y manipulación que sufren las mujeres que desean sobre salir en la música surcoreana.

El programa es protagonizado por varias artistas femeninas que “desaparecieron” tras la disolución de sus grupos o el final de sus contratos, algunas de ellas después de contraer matrimonio, tener hijos o cumplir 30 años.

MBN 'Miss Back' will begin airing today at 11PM KST Lineup: Stellar Gayoung WA$$UP Nada After School Raina Nine Muses Sera T-ara Soyeon Crayon Pop Soyul Dal Shabet Subin The Ark Yujin Baek Ji Young as producer and life mentor

Muchas de las artistas invitadas tenían apenas 18 o 20 años cuando lograron debutar durante lo que hoy se conoce como la “old school” del K-Pop. Algunas aún cargan con los traumas de las cosas que sus agencias de representación las obligó a hacer, como es el caso de Gayoung, de Stellar.

El cuarteto debutó en 2011 con un concepto “cute”, pero después de que la agencia invirtió en promociones y el grupo no logró alcanzar cierta presencia o remuneración, se decidió que probarían con un concepto sexy, una tendencia surgida en 2014 que llevó al Stellar a ser clasificado con contenido R.

Gayoung (STELLAR) Miss Back teaser has been released!



She talks about the hardships she faced because of Stellar's concept, and her mother also added that she cried a lot.



The last scene caption mentions that 'Her last challenge begins'.