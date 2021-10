Presunta hija no reconocida de Vicente Fernández quiere verlo (vídeo)

La mujer, quien dice ser hija del intérprete de "Mujeres divinas" aseguró que no desea dinero, solo ver a su "padre".

LOS ÁNGELES.— Ana Lilia Aréchiga, la supuesta hija no reconocida del cantante Vicente Fernández reapareció para pedir que la dejen ver a su padre. La mujer, quien dice ser una de los vástagos del cantante aseguró que solo quiere saber cómo se encuentra de salud el intérprete de "Por tu maldito amor".

De igual modo, Ana Lilia afirmó que ella no está en busca de algún ofrecimiento de dinero, pues sabe que pertenece a la familia de "El Charro de Huentitán".

En entrevista con el matutino "Hoy", la supuesta hija de Fernández, quien reside en Los Ángeles, California, EE.UU., reiteró que el interprete de "Acá entre nos" es su padre y aunque desde de antes de que fuera famoso lo buscó, aseguró que ahora lo ha vuelto a hacer para saber de su salud.

Ana Lilia Aréchiga, destacó que no buscará obtener dinero por parte de él.

"Ese señor es mi padre desde que no era nadie. Las regalías son de la esposa y de los hijos. No necesito su dinero, no me hace falta su dinero", expresó Aréchiga.