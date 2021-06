Primeras fotos de Michael Keaton como Bruce Wayne

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las cintas más esperadas por los fans de DC Comics es sin duda "The Flash", ya que es el filme donde convergerán universos paralelos y de cierta forma es donde debería haber un reacomodo en el universo, y en redes sociales ya se filtraron las primeras imágenes de lo que están pasando en la filmación.

Poco a poco la cinta que dirige Andy Muschietti va dando algunos destellos de lo que y de a quien se verá en la nueva aventura del velocista escarlata que es encarnado por Ezra Miller y el primero en asomarse fue Michael Keaton, quien brincó de Universo Marvel, en donde encarnó a "Vulture" en "Spider-Man: Homecoming" para regresar a la casa de enfrente y retomar el Manto del Murciélago.

Hay que recordar que el actor de "Beetlejuice" se puso el traje de Batman hace más de 30 años cuando se entrenó la cinta dirigida por Tim Burton y que desde ese momento fue uno de los actores que han tenido mejor aceptación al encarnar al millonario y paladín de la justicia en Gotham.

#Supergirl #Batman & #TheFlash on the movie set I can’t wait to see this movie #EzraMiller #SashaCalle #MichaelKeaton pic.twitter.com/0sT8pF9sYa