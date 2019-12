Primo de Justin Bieber se molesta e insulta a los fans de Selena Gómez

EE.UU.— La cantante Selena Gómez se convirtió en tendencia en redes sociales, debido a la emoción de los fans por la llegada de su próximo álbum musical, titulado “Rare”.

Sin embargo entre los mensajes y videos compartidos por los fans de la intérprete de “Same Old love”, se filtró uno que causo controversia, pues en él se ve al supuesto primo de Justin Bieber insultando a los fans de Selena.

¿Una simple travesura o una provocación?

Los fans de Selena Gómez se han mostrado incondicionales y es tan grande su cariño hacía ella que siempre, que hay una noticia nueva la convierten en tendencia.

Sin embargo, en ocasiones podrían rebasar los límites, como en esta ocasión en la que decidieron compartir parte del video publicitario de “Rare” en la transmisión de primo de Justin Bieber.

A través de Instagram, el chico se encontraba haciendo una transmisión en vivo. De repente uno de los fans coló el video en los comentarios.

Aunque varios usuarios aplaudieron este “travesura”, a el familiar de Bieber no le pareció gracioso y decidió utilizar su dedo medio para insultar a los fans.

Ante esta grosería, los fans simplemente rieron y continuaron apoyando y expresando su cariño y amor por Selena Gómez.

‘Rare’ llega en enero

En un video, Selena Gómez ha desvelado el repertorio de su tan esperado álbum “Rare”.

El cual incluye canciones como “Lose You To Love Me”, “Look At Her Now” y otras más que seguro serán del gusto de sus fans.

El disco estará disponible en diversos formatos físicos: CD, box con set de fotos personalizadas y vinilo. El 10 de enero ya se podrá adquirir en diversas tiendas y plataformas digitales.

