Prince Royce da positivo a Covid-19, teme más casos por el 4 de julio

NUEVA YORK.— Prince Royce dice que un diagnóstico de COVID-19 lo hizo despertar, y ahora quiere que otros despierten también. El astro de la bachata reveló que se está recuperando del virus en una reciente entrevista.

Royce dijo que decidió pronunciarse debido a su creciente frustración por ver gente salir y reunirse sin máscaras, aun cuando los casos se están incrementando en varios estados de Estados Unidos.

Y como a muchos, le preocupa que más gente se infecte este fin de semana feriado por el 4 de Julio, Día de la Independencia estadounidense.

“Al principio tuve mucho miedo , pensé ‘nadie puede enterarse, no debo contárselo a nadie’ . Pero sentí que tenía el deber de decírselo a mis comunidades. Tú sabes, vivo en Florida, soy de Nueva Yor k, tengo un sitio en California y estoy viendo lo que está ocurriendo alrededor del país. Estoy viendo lo que sucede en el mundo”, dijo Royce vía Zoom desde su casa en Miami.

Para él, todo comenzó hace dos semanas, un domingo, cuando se despertó en la madrugada con un malestar tras haber pasado el día en la piscina haciendo vídeos de TikTok y lidiando con “un dolor de cabeza bien fuerte”.

Pero se lo atribuyó a un día bajo el sol y al aire acondicionado y se volvió a dormir.

Cuando se levantó en la mañana, se sentía peor, se tomó la temperatura y tenía 38.3 grados centígrados. Se tomó unos analgésicos y esperó que se le pasara. El lunes no tenía fiebre, pero el dolor de cabeza no se le iba.

“Dije, ‘voy a hacerme la prueba de COVID sólo para ser responsable, pero no creo que lo tenga’. Así me enteré”, dijo el cantante y compositor. “Estaba en shock. Todavía no lo creo. Todavía pienso que fue un falso (positivo). Todavía pienso, ¿cómo pudo haberme pasado a mí?”